Как растёт котёнок с необычным носом

В Нью-Йорке волонтёры подобрали на улице крошечного котёнка и принесли в приют. Оказалось, что это кошечка, и ей два месяца. Она весила меньше 400 г, половину положенного веса.

Малышка родилась с раздвоенным носом. Кроме того, у неё обнаружили расстройство моторики и координации. Она покачивалась при ходьбе и падала, когда пыталась бегать.

Конни Вискусо увидела фотографию котёнка на сайте приюта. Через несколько недель она снова зашла на сайт и обнаружила, что кошечку никто не взял. «Я не могла перестать думать о ней. Мы решили её забрать», – рассказала женщина. У неё уже жили две кошки, и Кони беспокоилась, как они примут нового члена семьи.

Котёнка назвали Харли Квинн . «Она сразу покорила нашего сварливого кота, а кошка стала о ней заботиться», – рассказала Кони.