В России приют «Свобода» позволяет лошадям вести почти вольную жизнь

Зелёное пастбище и почти вольная жизнь продлевают годы старых и больных лошадей в приюте «Свобода» в..

Зелёное пастбище и почти вольная жизнь продлевают годы старых и больных лошадей в приюте «Свобода» в деревне Черемхова Свердловской области. Каждый день с 11 утра до 9 вечера животные пасутся, греются на солнце или общаются с сородичами.

Такие условия для лошадей создают Екатерина и Сергей Юмаевы.

[Екатерина Юмаева, владелица приюта для лошадей «Свобода»]:

«Грация, красота, движение, эта свободная лошадь завораживает, и хочется на это смотреть и смотреть, и сделать, чтобы хоть маленькая часть, но чтобы они жили, и у них была возможность в нашем современном мире быть практически свободными».

Пони Доминику уже 19 лет. Его покалечила другая лошадь, и он больше не может работать. Но три года назад Доминик нашёл кров в этом приюте.

А это своенравный жеребец Твист голштинской породы. Его спортивная карьера оборвалась из-за травмы. Екатерина и Сергей спасли коня от бойни.

[Сергей Юмаев, владелец приюта для лошадей «Свобода»]:

«Они же помогали человеку в работе, по хозяйству. Почему мы должны их куда-то отдавать? До последнего пускай гуляют, отдыхают, пасутся».

Юмаевы держат пять своих лошадей и девять чужих, которых владельцы отдали под опеку приюта. За их содержание они платят по 9000 рублей в месяц.

[Екатерина Юмаева, владелица приюта для лошадей «Свобода»]:

«У нас лошади с разными проблемами бывают: у кого-то с ногами проблемы, у кого-то с желудком, у кого-то с сердцем, у кого-то с мозгами – бывает даже такое. И к каждой лошади у нас персональный подход».

Лошади помимо травы и сена получают разные органические добавки, состав которых зависит от потребностей животного.

[Алексей Рожин, помощник в приюте для лошадей «Свобода»]:

«В природных условиях лошади доживают больше чем до 40 лет. А в конюшенных условиях – еле-еле до 20. Поэтому хозяева, которые хотят продлить жизнь своим питомцам, устраивают им такую вольную жизнь».

По словам владельцев приюта, приближённая к естественным условиям жизнь помогает лошадям восстанавливать не только физическое, но и психическое здоровье.

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