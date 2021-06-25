Брошенного котёнка принесли в дом, где жила собака. Теперь немецкая овчарка по кличке Теннисон его опекает. Хозяйка решила научить котёнка самостоятельно взбираться по лестнице. Как пёс поучаствовал в обучении, смотрите в видео.
Как котёнок и овчарка поднимались по лестнице. Весёлое видео
Брошенного котёнка принесли в дом, где жила собака. Теперь немецкая овчарка по кличке Теннисон его опекает. Хозяйка решила научить котёнка самостоятельно взбираться по лестнице. Как пёс поучаствовал в обучении, смотрите в видео.