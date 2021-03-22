В Индии выявили самое большое суточное количество заражений COVID с ноября
В Индии зарегистрировали самый большой за четыре месяца суточный прирост новых случаев COVID-19. За 21 марта..
Дата загрузки: 2021-03-23
Пик эпидемии в Индии пришёлся на середину сентября. Тогда регистрировали почти по 100 тысяч заражённых за сутки. После этого количество новых случаев неуклонно снижалось, но с конца февраля опять начало расти.
На фоне новой вспышки власти штатов начали вводить ограничения. В большинстве городов на выходные объявили локдаун. Власти закрывают рестораны, торговые центры и магазины, не торгующие товарами первой необходимости.
[Динеш Калеш, начальник полиции Индаура]:
«Молочным магазинам и аптекам разрешили работать. Мы принимаем меры против тех, кто выходит на улицы без необходимости».
В некоторых городах школьников и студентов перевели на онлайн-обучение. В Сурате на выходные закрыли крупный текстильный рынок.
[Рангнатх Сарда, торговец текстилем из Сурата]:
«Страх охватил весь город, когда случаев заболевания коронавирусом снова стало больше. Мы пошли на встречу властям и полностью закрыли текстильный рынок».
В Индии с начала пандемии выявили более одиннадцати с половиной миллионов случаев COVID-19. Умерли 160 тысяч пациентов. Более половины всех случаев заражения коронавирусом приходится на штат Махараштра. Это лидирующий промышленный регион страны. В нём проживают более 100 миллионов человек.
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