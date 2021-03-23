Что собирают вьетнамские любители Lego

Вьетнамец Хоанг Данг входит в свою мастерскую, почти до потолка заполненную небольшими ящиками. И в каждом..

Вьетнамец Хоанг Данг входит в свою мастерскую, почти до потолка заполненную небольшими ящиками. И в каждом можно найти самые разнообразные кубики Lego.

Хоанг по профессии – промышленный дизайнер. Говорит, что увлекался конструктором всю жизнь. Но серьёзно начал заниматься собиранием после поездки на учёбу в США. Его поразил огромный выбор всевозможных наборов.

Впрочем, молодой человек говорит, что больше всего его вдохновляют улицы его родного Ханоя.

[Хоанг Данг, собиратель Lego]:

«Я использовал Lego, чтобы построить что-то очень похожее на Ханой, потому что это мой родной город. Я хочу поделиться своим видением с друзьями по всему миру, потому что вьетнамское сообщество Lego всё ещё малоизвестно в регионе и в мире».

А в работе самое сложное – найти нужную деталь.

[Хоанг Данг, собиратель Lego]:

«Стоит признать, что 95% времени уходит на поиск кирпичиков. У меня они где-то есть, но я не знаю – где. Они смешаны в коробках, и уходит очень много времени, чтобы их найти. Часто трачу целый вечер на то, чтобы найти один».

Вьетнамец отмечает, что придумал способ сортировки. Но успел разложить только половину своих кирпичиков.

[Хоанг Данг, собиратель Lego]:

«Я разделил их по категориям в зависимости от их функциональности. Например, есть кирпичики специально для строительства стен, есть для других деталей. Сложно сказать, сколько их. Я предполагаю, что в ящиках – половина из двух миллионов кирпичиков. Второй миллион всё ещё смешан в коробках».

Благодаря соцсетям Хоанг уже нашёл во Вьетнаме единомышленников. Это Кханг Кхюинь из Хошимина. Он тоже черпает вдохновение на улицах родного города.

[Кханг Кхюинь, собиратель Lego]:

«Меня тянет к повседневным вещам вокруг, которые мне очень знакомы. Например, угол улицы, по которой хожу каждый день на работу, или железнодорожные пути, или автомобиль, перевозящий деревья бонсай… Всё это мне очень дорого».

Своим примером молодые люди хотят вдохновить ещё больше вьетнамцев заниматься этим увлекательным, но кропотливым делом.

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