Сладкие и разноцветные: в Лос-Анджелесе открыли парк «Сахарная эйфория»

Цветные, яркие и сладкие. В Лос-Анджелесе принимает гостей тематический парк «Сахарная эйфория». Здесь можно прогуляться мимо..

Цветные, яркие и сладкие. В Лос-Анджелесе принимает гостей тематический парк «Сахарная эйфория». Здесь можно прогуляться мимо гигантских леденцов, огромных трубочек с мороженым, кексов и газона с сахарной ватой.

Гостей также развлекают танцами.

[гостья парка]:

«Я влюбилась в этот парк. Как только я вошла, сразу почувствовал, что у меня началась сахарная эйфория, хотя я не ела сладостей». [гость парка]:

«Хотя здесь нет аттракционов, но всё равно весело. Тут есть такие огромные конфеты. Посмотришь на них, и хочется съесть».

Создатели парка хотят порадовать не только детей, но и взрослых.

[Джейсон Смит, директор компании Exeriential Supply]:

«Развеселить ребёнка легко, например, чем-нибудь разноцветным и сверкающим. Но мы хотим, чтобы мама, папа, старшие брат и сестра пришли сюда и тоже наслаждались этим. Парк создан не только для самых маленьких, но и для тех, кто постарше».

Тематический парк обустроили на парковке рядом с торговым центром в Вудленд-Хиллз. Она занимает площадь в 4600 квадратных метров. Для украшения экспонатов потребовалось полторы тысячи литров краски.

Среди гигантских сладостей расположились единороги, жирафы и кенгуру.

[гостья парка]:

«Так приятно побыть на улице. Мне очень понравилось. Мы долго сидели на карантине, так что это прекрасная прогулка для всей семьи». [гостья парка]:

«Здесь прекрасно, и мы очень рады, потому что целый год провели в помещении и никуда не ходили. Это замечательные перемены».

По парку можно идти только вперёд. Маски снимать нельзя, поэтому детям выдают конфеты на выходе.

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