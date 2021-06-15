В Петербурге инженер-самоучка построил солнцемобиль и собирается в путешествие

Так выглядит электромобиль на солнечных батареях, построенный своими руками. Его создал инженер-самоучка Никита Поддубнов, который живёт..

Так выглядит электромобиль на солнечных батареях, построенный своими руками. Его создал инженер-самоучка Никита Поддубнов, который живёт в Санкт-Петербурге. Самодельный транспорт весит всего 150 килограммов.

[Никита Поддубнов, изобретатель]:

«Рама полностью вся самодельная, сделана из алюминия, чтобы всё получилось максимально лёгким. Колёса взяты от китайских мопедов, и у задних колёс вот эта часть заменена на электродвигатель мощностью один киловатт».

Электромобиль оборудован фарами, фонарями и поворотниками. Управлять ими можно через приложение в смартфоне. Приборной панели внутри нет.

Солнцемобилю требуется девять часов для полной зарядки. После этого он может ехать шесть часов со скоростью 30 километров в час. В ясную погоду можно двигаться только на энергии солнца.

[Никита Поддубнов, изобретатель]:

«Три года назад, когда я переехал в Петербург, я устроился в компанию по разработке зарядных станций для электромобилей, и сотрудники там ездили на электромобилях. Они не платили за бензин, и я им очень завидовал, и поэтому решил сделать».

Строительство солнцемобиля обошлось в 200 тысяч рублей.

[Александр Вишневский, друг изобретателя]:

«Сейчас у нас в России непопулярны электромобили, уже не говоря про то, чтобы они ездили от зелёной энергии, от солнечной энергии. И Никита на своём примере показывает людям, что это всё-таки возможно. И более того, не просто возможно, это не требует каких-то колоссальных затрат, для этого не нужно быть Илоном Маском, не нужны миллионы инвестиций, это можно сделать просто в гараже».

Никита полтора года учился в ПТУ на мастера по ремонту мелкой бытовой техники. Но программированию и всему, что связано с созданием электротранспорта, научился сам.

Солнцемобиль – это не первая разработка изобретателя. Он также переоборудовал старенький москвич в машину с электродвигателем.

[Никита Поддубнов, изобретатель]:

«Я из окна провод прокинул, (автомобиль) за ночь зарядился, и могу ездить целый день. Ну не целый день – 50 километров, но всё же».

Изобретатель намерен усовершенствовать солнцемобиль и сделать его пригодным для дальних поездок, а потом совершить на нём путешествие длиной в 3000 километров.

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