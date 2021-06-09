Австралиец собрал коллекцию винтажных проекторов для кинотеатров
В большом деревенском сарае под присмотром Дэвида Макгоуэна работают старинные проекторы. 71-летний австралиец собирает кинематографические машины..
Дата загрузки: 2021-06-09
71-летний австралиец собирает кинематографические машины буквально по кусочкам. Ранее он приобрёл в Квинсленде большую частную коллекцию винтажного оборудования.
[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:
«Я вырос в этой индустрии. Я знаю её изнутри. Это для меня любимое занятие».
Он считает, что это самая большая коллекция в своём роде в Австралии. Чтобы перевезти всё это, потребовалось шесть полуприцепов, и это ещё не всё.
[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:
«Я могу часами сидеть здесь, просто возиться, как старик, и мне это очень нравится».
Ассортимент проекторов очень большой: от 100-летних ручных машин эпохи немого кино до образцов 60-х и 70-х годов.
[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:
«Эти вещи похожи на старинные автомобили. Когда они едут, то разговаривают с вами».
В коллекции также сотни бабин с фильмами. В ближайшие недели их нужно почистить и отсортировать.
Макгоуэну также принадлежит местный кинотеатр. Он хочет переделать его дизайн под стиль 50-х годов. Говорит, что это поможет сохранить кинематографическую историю Австралии для будущих поколений.
Короткая ссылка на эту страницу: