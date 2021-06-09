Австралиец собрал коллекцию винтажных проекторов для кинотеатров

В большом деревенском сарае под присмотром Дэвида Макгоуэна работают старинные проекторы.

71-летний австралиец собирает кинематографические машины буквально по кусочкам. Ранее он приобрёл в Квинсленде большую частную коллекцию винтажного оборудования.

[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:

«Я вырос в этой индустрии. Я знаю её изнутри. Это для меня любимое занятие».

Он считает, что это самая большая коллекция в своём роде в Австралии. Чтобы перевезти всё это, потребовалось шесть полуприцепов, и это ещё не всё.

[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:

«Я могу часами сидеть здесь, просто возиться, как старик, и мне это очень нравится».

Ассортимент проекторов очень большой: от 100-летних ручных машин эпохи немого кино до образцов 60-х и 70-х годов.

[Дэвид Маугоуэн, коллекционер]:

«Эти вещи похожи на старинные автомобили. Когда они едут, то разговаривают с вами».

В коллекции также сотни бабин с фильмами. В ближайшие недели их нужно почистить и отсортировать.

Макгоуэну также принадлежит местный кинотеатр. Он хочет переделать его дизайн под стиль 50-х годов. Говорит, что это поможет сохранить кинематографическую историю Австралии для будущих поколений.

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