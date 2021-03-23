ЕС и Великобритания наложили на Пекин санкции за преступления в регионе Синьцзян

Четыре китайских чиновника и одна организация попали в «чёрный список» ЕС. Брюссель ввёл санкции в связи..

Четыре китайских чиновника и одна организация попали в «чёрный список» ЕС. Брюссель ввёл санкции в связи с геноцидом уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Счета четырёх лиц и организации на территории ЕС будут заморожены. Им также закроют въезд в Евросоюз.

Параллельно аналогичные санкции в отношении тех же лиц и компании ввела Великобритания. В «чёрный список» она включила директора Бюро общественной безопасности Синьцзяна, двух высокопоставленных китайских чиновников, бывшего заместителя секретаря партии в Синьцзяне и Синьцзянское производственно-строительное предприятие.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Я сообщил имена четырёх высокопоставленных лиц, ответственных за притеснения уйгурских мусульман в Синьцзяне. Наряду с этими лицами мы также вводим меры в отношении Бюро общественной безопасности Синьцзянской производственно-строительной корпорации. Это организация, господин спикер, отвечает за проведение репрессивной политики безопасности на всей территории Синьцзяна».

Пекин отреагировал на санкции ограничениями со своей стороны. Он ввёл меры в отношении десяти европейцев и четырёх организаций ЕС. Он также обвинил Брюссель в «умышленном распространении лжи и дезинформации».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам в связи с этим выразил сожаление.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Во время встречи нам сообщили, что Китай отреагировал на эти санкции своими мерами, а не попытался изменить свою политику и решить проблемы, которые вызвали наши законные опасения. Китай снова закрыл глаза на нарушения».

Это первые серьёзные санкции ЕС в отношении Китая с 1989 года. Впрочем, в 2020-м Брюссель в рамках более широких кибер-ограничений внёс в «чёрный список» двух китайских хакеров и технологическую компанию из КНР.

Наряду с санкциями в отношении китайских чиновников, ЕС также принял аналогичные меры в отношении лиц и организаций из пяти других стран. Это Северная Корея, Ливия, Южный Судан, Эритрея и Россия.

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