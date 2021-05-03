Потеснить «Теслу»: вьетнамский бренд VinFast выведет электрокроссоверы на рынок США
Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast надеется потеснить на американском рынке «Теслу» и других местных автогигантов. Он планирует..
Дата загрузки: 2021-05-04
[Нгуен Тхи Ван Ань, директор компании VinFast]:
«В Северной Америке любят большие автомобили и простор. Поэтому мы делаем ставку на кроссовер. Они просторные, с роскошным интерьером и передовыми технологиями. Например, в машинах есть информационно-развлекательная система, функция автономного вождения, система помощи водителю ADAS и тому подобное».
Ещё один маркетинговый ход в том, что в цену электрокара не заложат стоимость дорогой аккумуляторной батареи. Покупатель будет брать её в лизинг. То есть ему придётся вносить ежемесячную плату за использование аккумулятора. Обещают, что она будет небольшой. Таким образом электрокроссовер станет дешевле конкурентов.
[Нгуен Тхи Ван Ань, директор компании VinFast]:
«Самая большая проблема для клиентов – это по-прежнему аккумулятор, его долговечность и стоимость. Но мы отдаём батареи в лизинг и берём на себя все риски, снимая с клиентов тревогу за состояние аккумулятора».
VinFast – первый независимый автопроизводитель во Вьетнаме. Компанию основал в 2017 году первый вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг, который заработал состояние на производстве лапши быстрого приготовления и на бизнесе, связанном с недвижимостью.
Премьера прототипов VinFast состоялась в 2018 году на Парижском автосалоне.
Завод во Вьетнаме способен выпускать 250 тысяч автомобилей в год. Компания планирует продавать большую часть машин в США. При этом она не собирается открывать дилерские салоны, а намерена находить покупателей через Интернет.
VinFast также выйдет на европейский рынок. Первыми увидят вьетнамские машины Германия, Франция и Нидерланды.
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