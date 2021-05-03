Потеснить «Теслу»: вьетнамский бренд VinFast выведет электрокроссоверы на рынок США

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast надеется потеснить на американском рынке «Теслу» и других местных автогигантов. Он планирует..

[Нгуен Тхи Ван Ань, директор компании VinFast]:

«В Северной Америке любят большие автомобили и простор. Поэтому мы делаем ставку на кроссовер. Они просторные, с роскошным интерьером и передовыми технологиями. Например, в машинах есть информационно-развлекательная система, функция автономного вождения, система помощи водителю ADAS и тому подобное».

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast надеется потеснить на американском рынке «Теслу» и других местных автогигантов. Он планирует запустить продажи в США и Канаде в 2022 году. В первую очередь привлечь внимание покупателей должен электрический кроссовер, построенный на основе BMW X5 серии F15. Автор дизайна машины – итальянское ателье Pininfarina.

Ещё один маркетинговый ход в том, что в цену электрокара не заложат стоимость дорогой аккумуляторной батареи. Покупатель будет брать её в лизинг. То есть ему придётся вносить ежемесячную плату за использование аккумулятора. Обещают, что она будет небольшой. Таким образом электрокроссовер станет дешевле конкурентов.

[Нгуен Тхи Ван Ань, директор компании VinFast]:

«Самая большая проблема для клиентов – это по-прежнему аккумулятор, его долговечность и стоимость. Но мы отдаём батареи в лизинг и берём на себя все риски, снимая с клиентов тревогу за состояние аккумулятора».

VinFast – первый независимый автопроизводитель во Вьетнаме. Компанию основал в 2017 году первый вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг, который заработал состояние на производстве лапши быстрого приготовления и на бизнесе, связанном с недвижимостью.

Премьера прототипов VinFast состоялась в 2018 году на Парижском автосалоне.

Завод во Вьетнаме способен выпускать 250 тысяч автомобилей в год. Компания планирует продавать большую часть машин в США. При этом она не собирается открывать дилерские салоны, а намерена находить покупателей через Интернет.

VinFast также выйдет на европейский рынок. Первыми увидят вьетнамские машины Германия, Франция и Нидерланды.

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