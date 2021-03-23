На лаве вулкана в Исландии жарят сосиски
Исследователи спешат увидеть исландский вулкан на полуострове Рейкьянес. После месяца подземных толчков здесь наконец началось извержение...
Дата загрузки: 2021-03-23
Гора находится в 30 километрах к юго-западу от столицы Исландии города Рейкьявик.
[Кристофер Гамильтон, геолог]:
«Это интересное извержение. Оно не началось с сильного взрыва. Вместо этого произошла фантастическая серия наверное из 50 тысяч землетрясений за месяц. Лава медленно поднималась к поверхности, и теперь происходит довольно небольшое извержение».
Учёные говорят, что лава постепенно заполняет эту местность.
[Кристофер Гамильтон, геолог]:
«Мы ожидаем, что это место начнёт заполняться, как ванна. Насколько быстро, зависит от длительности извержения. Пока лава вытекает только в одном месте. Если извержение будет длительным, мы увидим, как лава наполнит ванну и начнёт переливаться через края».
Пока учёные ведут замеры, кто-то воспользовался случаем пожарить на лаве сосиски для хот-догов.
Спасательные службы говорят, что выбросов пепла пока не было. Но рядом с местом извержения много ядовитых газов. Посетителям советуют тщательно подготовиться перед походом.
[Гудьон Орн Сигтриггссон, спасатель]:
«Хорошая экипировка, хорошая одежда, в Исландии холодно. Здесь тяжело гулять. Ветер может измениться в любой момент, поэтому нужно помнить о газе и тому подобном. Ветер сейчас с этой стороны, так что газ идёт туда, поэтому мы в безопасности. Но если стоять там, то это опасно. Нужно быть очень осторожным».
Извержение лавы становится особенно зрелищным с наступлением ночи.
[Гудьон Орн Сигтриггссон, спасатель]:
«Этот вулкан – самое прекрасное, что я видел. Мы просто следим, чтобы люди были в безопасности, пытаемся держать их на расстоянии от лавы».
Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей ближайшего города Гриндавик. Однако метеорологи предупреждают об угрозе оползней.
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