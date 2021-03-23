На лаве вулкана в Исландии жарят сосиски

Исследователи спешат увидеть исландский вулкан на полуострове Рейкьянес. После месяца подземных толчков здесь наконец началось извержение...

Исследователи спешат увидеть исландский вулкан на полуострове Рейкьянес. После месяца подземных толчков здесь наконец началось извержение. Из одного кратера начала вытекать лава.

Гора находится в 30 километрах к юго-западу от столицы Исландии города Рейкьявик.

[Кристофер Гамильтон, геолог]:

«Это интересное извержение. Оно не началось с сильного взрыва. Вместо этого произошла фантастическая серия наверное из 50 тысяч землетрясений за месяц. Лава медленно поднималась к поверхности, и теперь происходит довольно небольшое извержение».

Учёные говорят, что лава постепенно заполняет эту местность.

[Кристофер Гамильтон, геолог]:

«Мы ожидаем, что это место начнёт заполняться, как ванна. Насколько быстро, зависит от длительности извержения. Пока лава вытекает только в одном месте. Если извержение будет длительным, мы увидим, как лава наполнит ванну и начнёт переливаться через края».

Пока учёные ведут замеры, кто-то воспользовался случаем пожарить на лаве сосиски для хот-догов.

Спасательные службы говорят, что выбросов пепла пока не было. Но рядом с местом извержения много ядовитых газов. Посетителям советуют тщательно подготовиться перед походом.

[Гудьон Орн Сигтриггссон, спасатель]:

«Хорошая экипировка, хорошая одежда, в Исландии холодно. Здесь тяжело гулять. Ветер может измениться в любой момент, поэтому нужно помнить о газе и тому подобном. Ветер сейчас с этой стороны, так что газ идёт туда, поэтому мы в безопасности. Но если стоять там, то это опасно. Нужно быть очень осторожным».

Извержение лавы становится особенно зрелищным с наступлением ночи.

[Гудьон Орн Сигтриггссон, спасатель]:

«Этот вулкан – самое прекрасное, что я видел. Мы просто следим, чтобы люди были в безопасности, пытаемся держать их на расстоянии от лавы».

Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей ближайшего города Гриндавик. Однако метеорологи предупреждают об угрозе оползней.

Короткая ссылка на эту страницу: