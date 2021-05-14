Угри в Хорватии вымирают из-за атлантических голубых крабов
Хорватия славится пляжами, старинными городами, а также – морепродуктами. Однако местные жители вскоре могут лишиться любимого..
Дата загрузки: 2021-05-14
Родина этих ракообразных – воды Атлантики у побережья Северной и Южной Америки. В начале прошлого века они появились в Европе. А у берегов Хорватии их заметили лет 20 назад.
Голубые крабы всеядны, поэтому стали конкурировать за пищу с местными морскими обитателями. В итоге угрей стало меньше. 50 лет назад рыбаки ловили 150 тонн рыбы в год. Сейчас – в 15 раз меньше.
Крабов уже пробовали отлавливать в коммерческих целях, но проблема в том, что хорваты их есть не хотят.
[Паво Ерковиц, владелец ресторана]:
«Краб никогда не станет частью нашей кухни. Это слишком непривычная для нас пища. Насколько мне известно, ни один ресторан на реке Неретве ещё не включал крабов в меню».
Некоторые предлагают поставлять крабов в рестораны при роскошных отелях, где останавливаются иностранцы. Критики же говорят, что этих ракообразных всё же недостаточно для жизнеспособного бизнеса.
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