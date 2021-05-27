ООН эвакуирует персонал из Гомы после извержения вулкана
Организация объединённых наций эвакуирует часть своих гуманитарных работников из конголезского города Гома, где недавно произошло извержение..
Дата загрузки: 2021-05-27
Гома, которая находится на востоке Конго – важный центр для гуманитарных операций в регионе. В качестве меры предосторожности ООН временно переправит половину своего персонала и их семьи в город Букаву в 50 километрах от Гомы. В целом это около 1750 человек.
[Гиего Зорилла, сотрудник ООН по гуманитарной работе]:
«Происходит много связанных с вулканом землетрясений, они продолжаются, и вулканологи не могут точно спрогнозировать, что произойдёт – будет ещё больше землетрясений или второе извержение. <…> Мы не собираемся работать в таких условиях, поэтому сейчас перемещаем персонал в более безопасное место, пока вулкан не успокоится».
В результате субботнего извержения вулкана Ньирагонго не менее 31 человека погибли, 40 числятся пропавшими без вести, разрушено более 3000 домов. Более 20 тысяч человек были вынуждены бежать.
Из-за облака пепла были закрыты аэропорты в Гоме и Букаву.
До самой Гомы лавовый поток не дошёл – остановился совсем рядом.
Однако на городских улицах появились трещины. Из-за подземных толчков трещины появляются и в домах.
[жительница Гомы]:
«Вчера она была очень маленькой, прямо напротив моего дома, но сегодня стала шире. Нам очень страшно – не знаем, что делать. Это пугает. Страшно, что она может обвалиться, и туда упадут наши дети».
[житель Гомы]:
«Меня пугает такое зрелище, потому что я никогда раньше не видел таких трещин. Те, кто видел извержение в 2002 году, рассказывали, что трещины – это катастрофа. Боюсь, что мы в опасности. Очень боюсь и думаю переехать в Букаву».
Лава вытекла из кратера почти на два километра, перекрыв главную дорогу в Гому, по которой в регион обычно доставляют продовольствие и гуманитарную помощь. И расчистить магистраль от лавы пока нельзя, поскольку она всё ещё слишком горячая.
Короткая ссылка на эту страницу: