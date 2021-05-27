ООН эвакуирует персонал из Гомы после извержения вулкана

Организация объединённых наций эвакуирует часть своих гуманитарных работников из конголезского города Гома, где недавно произошло извержение..

Организация объединённых наций эвакуирует часть своих гуманитарных работников из конголезского города Гома, где недавно произошло извержение вулкана. За последние несколько дней здесь зафиксировали сотни подземных толчков.

Гома, которая находится на востоке Конго – важный центр для гуманитарных операций в регионе. В качестве меры предосторожности ООН временно переправит половину своего персонала и их семьи в город Букаву в 50 километрах от Гомы. В целом это около 1750 человек.

[Гиего Зорилла, сотрудник ООН по гуманитарной работе]:

«Происходит много связанных с вулканом землетрясений, они продолжаются, и вулканологи не могут точно спрогнозировать, что произойдёт – будет ещё больше землетрясений или второе извержение. <…> Мы не собираемся работать в таких условиях, поэтому сейчас перемещаем персонал в более безопасное место, пока вулкан не успокоится».

В результате субботнего извержения вулкана Ньирагонго не менее 31 человека погибли, 40 числятся пропавшими без вести, разрушено более 3000 домов. Более 20 тысяч человек были вынуждены бежать.

Из-за облака пепла были закрыты аэропорты в Гоме и Букаву.

До самой Гомы лавовый поток не дошёл – остановился совсем рядом.

Однако на городских улицах появились трещины. Из-за подземных толчков трещины появляются и в домах.

[жительница Гомы]:

«Вчера она была очень маленькой, прямо напротив моего дома, но сегодня стала шире. Нам очень страшно – не знаем, что делать. Это пугает. Страшно, что она может обвалиться, и туда упадут наши дети». [житель Гомы]:

«Меня пугает такое зрелище, потому что я никогда раньше не видел таких трещин. Те, кто видел извержение в 2002 году, рассказывали, что трещины – это катастрофа. Боюсь, что мы в опасности. Очень боюсь и думаю переехать в Букаву».

Лава вытекла из кратера почти на два километра, перекрыв главную дорогу в Гому, по которой в регион обычно доставляют продовольствие и гуманитарную помощь. И расчистить магистраль от лавы пока нельзя, поскольку она всё ещё слишком горячая.

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