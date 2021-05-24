Не менее 15 человек погибли из-за извержения вулкана в Конго

Вот то, что осталось от жилых кварталов в пригороде конголезского мегаполиса Гома после извержения вулкана Ньирагонго...

Вот то, что осталось от жилых кварталов в пригороде конголезского мегаполиса Гома после извержения вулкана Ньирагонго. Погибло, по меньшей мере, 15 человек.

Вулкан начал извергаться вечером в субботу. Лавовый поток накрыл сотни жилых построек, но до самой Гомы не дошёл – остановился за несколько сотен метров.

[жительница Гомы]:

«Я была с мужем. Он был слишком стар и болен, и не хотел покидать дом. Он не мог ходить. Я подумала, что не должна оставлять его одного, потому что мы обещали быть вместе и в горе, и в радости. Я вернулась, чтобы попытаться вытащить его, но не смогла. Я убежала, а он сгорел внутри. Не знаю, что делать. Проклинаю этот день».

В то время как лава местами ещё дымится, люди пытаются найти уцелевшие вещи там, где были их дома.

[жительница Гомы]:

«Вот всё, что осталось от дома моего сына. Всё сгорело, пока его не было. Даже его жены не было, и они ещё не вернулись».

[Леки Кабаселе, гуманитарный работник]:

«Мы не можем понять, как при наличии такого уважаемого ведомства, как Вулканическая обсерватория Гомы, которая финансируется из бюджета, мы не способны предупредить людей о неминуемом извержении, хотя бы за час».

Сообщается, что после извержения несколько тысяч конголезцев бежали в соседнюю Руанду.

Ньирагонго – один из самых активных и опасных вулканов мира. Он печально известен своей очень текучей лавой. Она может двигаться со скоростью до 100 километров в час.

За последние 140 лет Ньирагонго извергался более 30 раз. Самым смертоносным было извержение 1977 года, когда погибло более 600 жителей. В предыдущий раз вулкан извергался 19 лет назад. Тогда жертвами стало более 200 человек.

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