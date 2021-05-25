Число жертв вулкана в Конго продолжает расти

Конголезский город Гома снова сотрясли подземные толчки, вызвав панику среди местных жителей. Люди пытаются восстановиться после извержения вулкана Ньирагонго, которое произошло в субботу.

Поток лавы уничтожил близлежащие деревни и заставил тысячи людей покинуть свои дома. Число погибших возросло до 32 и, скорее всего, продолжит расти. Люди сообщают о пропавших без вести родственниках и телах, лежащих среди обломков. Среди пропавших без вести – около 170 детей.

[местный житель]:

«Я был на главной дороге и увидел вдалеке на горе пламя. Я подумал, что там горит дом, и что может быть кого-то надо спасти. Когда я туда подъехал, то увидел, что огонь был открытым. Через несколько минут люди начали кричать, что это вулкан».

Нзанзу Михива Завади эвакуировался с женой и детьми, когда лавовый поток приближался к его дому.

[местный житель]:

«Человеческая жизнь сложная. Это больно. Тяжело, когда что-то теряешь».

Ньирагонго – один из самых активных и опасных вулканов мира. Его лава течёт очень быстро. В этот раз она вылилась почти на километр.

Пострадали 17 деревень, уничтожено около 1000 домов. Бежало около 5000 человек. Поток остановился всего в нескольких сотнях метров от Гомы с двухмиллионным населением.

Дом 30-летней Кавиры тоже сгорел. Она просит власти найти ей новое жильё.

[жительница Гомы]:

«Когда я поняла, что это вулкан, то подумала, что всё кончено. Я сказала себе, что мы уходим, но когда вернёмся, здесь ничего не останется. И я даже не была уверена, что мы доберёмся до места назначения, поскольку мы не знали, куда движется лава. Я попросила бога, чтобы он вывел нас на верный путь».

В регионе наблюдаются перебои с электроснабжением. Заблокирована главная дорога, из-за чего сложно доставлять гуманитарную помощь.

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