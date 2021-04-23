Вулкан Суфриер на карибском остров Сент-Винсент продолжает извергаться

Вулкан Суфриер на карибском острове Сент-Винсент снова выбросил в воздух облака пепла. Местами его слой доходит..

Вулкан Суфриер на карибском острове Сент-Винсент снова выбросил в воздух облака пепла. Местами его слой доходит до 20 сантиметров. Извержение началось 9 апреля. Вулканическим пеплом накрыло дороги и дома. Он погубил сельскохозяйственные посадки и загрязнил источники воды. О жертвах среди людей пока не сообщается.

Власти эвакуировали от 16 до 20 тысяч человек. Многие до сих пор остаются во временных убежищах, в основном рядом со столицей Кингстаун.

Суфриер не извергался больше 40 лет, а теперь не может успокоиться уже две недели.

[местный житель]:

«В 1979 году я был здесь. Но тогда не видел ничего подобного». [местная жительница]:

«Я впервые такое пережила. С неба падали камни и пепел». [местный житель]:

«Всё просто сгорело. Трава тоже. Это горе».

На остров приехали представители ООН и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин. Сотрудники международной организации оценят ущерб и начнут оказывать помощь пострадавшим жителям.

[местный житель]:

«Поскольку фермы сильно пострадали, то у фермеров и их работников скоро возникнут проблемы с деньгами. Также нам надо решить, как снабжать людей водой».

ООН уже призвало международных доноров выделить 29 миллионов долларов на помощь 15 тысячам эвакуированных.

Вулкан Суфриер образовался 60 миллионов лет назад. В современную эру он извергался не менее 160 раз. Предыдущее извержение произошло в 1979 году. Тогда стихийное бедствие принесло ущерб в 100 миллионов долларов. А извержение в 1902 году унесло более 1000 жизней.

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