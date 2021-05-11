НАСА хочет предсказывать извержения вулканов с помощью спутников

Извержение вулканов, возможно, смогут предсказывать за месяцы и даже годы до их начала. Об этом объявили..

Извержение вулканов, возможно, смогут предсказывать за месяцы и даже годы до их начала. Об этом объявили исследователи НАСА. Помогут данные со спутников.

Сегодня в прогнозировании извержений учёные в основном полагаются на наземные системы мониторинга, сейсмическую активность и газовые выбросы. Но подобные наблюдения ведутся далеко не за всеми из 1500 действующих вулканов мира. Более того, они не всегда точны.

[Тарсило Жирона, исследователь]:

«Учёные говорят, что вулканы – это нелинейные системы. В них происходит очень много сложных процессов, которые взаимодействуют друг с другом. И, как правило, нет прямой связи между процессами, происходящими в недрах, и тем, что мы можем видеть на поверхности».

В течение 16 лет команда НАСА анализировала лучистую энергию нескольких активных вулканов с помощью инструментов на борту своих спутников.

Они обнаружили, что за несколько лет до извержения температура лучистой энергии над большей частью поверхности вулкана увеличивается примерно на один градус Цельсия. После извержения она снова снижается.

[Тарсило Жирона, исследователь]:

«Мы сможем использовать это для прогнозирования извержений вулканов в реальном времени».

Команда надеется, что их новая методика позволит странам заранее готовиться к извержениям, а это поможет спасти жизни людей.

В целом 2021 год уже можно назвать годом проснувшихся вулканов. Извержения произошли во многих странах, включая Индонезию, Исландию, Италию и Гватемалу.

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