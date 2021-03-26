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Студент и 98-летняя бабушка: дружба благодаря пандемии

Студент и 98-летняя бабушка: дружба благодаря пандемии

Если бы не пандемия, то этого могло бы и не случиться. Британский студент подружился с 98-летней..

Дата загрузки: 2021-03-26

Если бы не пандемия, то этого могло бы и не случиться. Британский студент подружился с 98-летней француженкой. Это произошло благодаря онлайн-проекту, который помогает учащимся практиковаться в иностранных языках и одновременно вносит разнообразие в жизнь пожилых людей.
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