Студент и 98-летняя бабушка: дружба благодаря пандемии
Если бы не пандемия, то этого могло бы и не случиться. Британский студент подружился с 98-летней..
Дата загрузки: 2021-03-26
Если бы не пандемия, то этого могло бы и не случиться. Британский студент подружился с 98-летней француженкой. Это произошло благодаря онлайн-проекту, который помогает учащимся практиковаться в иностранных языках и одновременно вносит разнообразие в жизнь пожилых людей.
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