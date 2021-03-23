Франция одолжила Греции гобелен «Афинская школа»

Эту стену в здании парламента Греции несколько месяцев будет украшать гобелен, который обычно висит над креслом..

Эту стену в здании парламента Греции несколько месяцев будет украшать гобелен, который обычно висит над креслом председателя Национального собрания Франции. На гобелене изображена копия знаменитой фрески «Афинская школа», созданной Рафаэлем.

Франция передала это произведение искусства Греции в честь 200-летия её независимости от Османской империи.

[Константинос Тасулас, председатель парламента Греции]:

«Мы очень благодарны председателю Национального собрания Ришару Феррану, который предложил нам этот уникальный гобелен».

Гобелен был выткан в 1775 году, а с 1879-го висит в зале заседания Национального собрания Франции. На фреске «Афинская школа» Рафаэль изобразил древнегреческих учёных и философов. Среди них – Пифагор, Сократ, Аристотель, Платон и Диоген.

Рафаэль создал фреску в начале XVI века. Она украшает «Зал указов» в Ватиканском дворце. Фреска считается выдающимся произведением искусства эпохи Ренессанса.

Греция празднует День независимости 25 марта. В этом году на торжества пригласили официальных лиц Франции, Великобритании и России.

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