Франция одолжила Греции гобелен «Афинская школа»
Эту стену в здании парламента Греции несколько месяцев будет украшать гобелен, который обычно висит над креслом..
Дата загрузки: 2021-03-23
Франция передала это произведение искусства Греции в честь 200-летия её независимости от Османской империи.
[Константинос Тасулас, председатель парламента Греции]:
«Мы очень благодарны председателю Национального собрания Ришару Феррану, который предложил нам этот уникальный гобелен».
Гобелен был выткан в 1775 году, а с 1879-го висит в зале заседания Национального собрания Франции. На фреске «Афинская школа» Рафаэль изобразил древнегреческих учёных и философов. Среди них – Пифагор, Сократ, Аристотель, Платон и Диоген.
Рафаэль создал фреску в начале XVI века. Она украшает «Зал указов» в Ватиканском дворце. Фреска считается выдающимся произведением искусства эпохи Ренессанса.
Греция празднует День независимости 25 марта. В этом году на торжества пригласили официальных лиц Франции, Великобритании и России.
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