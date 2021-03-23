В Греции с приходом весны расцветают персиковые и миндальные деревья
В Греции уже повсюду чувствуется весна. В окрестностях Афин цветёт миндаль, привлекая пчёл и бабочек. А..
Дата загрузки: 2021-03-23
В Греции уже повсюду чувствуется весна. В окрестностях Афин цветёт миндаль, привлекая пчёл и бабочек. А склоны холмов покрываются зелёной травой, среди которой тянутся к солнцу полевые цветы. Всё это великолепие окружает знаменитый афинский Акрополь.
А на севере Греции в Верии цветут огромные сады персиковых деревьев. Они раскинулись на 17 с половиной тысяч гектаров.
Обычно в Верию приезжают туристы из многих стран, включая США и Японию. Для гостей устраивают пешеходные экскурсии и велосипедные прогулки. Но сейчас любоваться этим великолепием некому.
[Зисис Пацикас, директор туристического клуба «Верия»]:
«В этом году мы не смогли организовать ни одной экскурсии среди цветущих персиковых деревьев. Но мы надеемся, что пандемия скоро закончится, и весна вернётся в нашу жизнь».
В последние годы в Греция наблюдаются необычные для неё погодные явления – от обильных снегопадов до аномальной жары.
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