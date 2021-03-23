Ралли винтажных авто украсило улицы индийского курортного города
На улицы индийского города Панаджи выехали 60 винтажных автомобилей. В колонне можно увидеть «мерседесы», «фольксвагены», «форды»..
Дата загрузки: 2021-03-23
На улицы индийского города Панаджи выехали 60 винтажных автомобилей. В колонне можно увидеть «мерседесы», «фольксвагены», «форды» и другие классические машины.
[зритель]:
«Нужно отдать должное владельцам этих автомобилей. Они берут на себя много хлопот, чтобы поддерживать машины в хорошем состоянии. Они сохраняют семейное наследие, поэтому с такой точки зрения это очень важное событие».
[зритель]:
«Удивительно. Я увидел множество старинных автомобилей разных марок. Мне очень понравилось».
Ралли организовал Клуб классических автомобилей штата Гоа. Ранее мероприятие откладывали из-за пандемии.
В Гоа также есть музей ретромашин. Там хранятся десятки винтажных авто, которые когда-то ездили по дорогам Индии. Музей часто организует в штате автопробеги классических машин.
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