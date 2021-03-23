Ралли винтажных авто украсило улицы индийского курортного города

На улицы индийского города Панаджи выехали 60 винтажных автомобилей. В колонне можно увидеть «мерседесы», «фольксвагены», «форды» и другие классические машины.

[зритель]:

«Нужно отдать должное владельцам этих автомобилей. Они берут на себя много хлопот, чтобы поддерживать машины в хорошем состоянии. Они сохраняют семейное наследие, поэтому с такой точки зрения это очень важное событие».

[зритель]:

«Удивительно. Я увидел множество старинных автомобилей разных марок. Мне очень понравилось».