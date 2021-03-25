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Немец за четыре месяца сложил самый большой в мире пазл

Немец за четыре месяца сложил самый большой в мире пазл

Житель немецкого города Халлерндорф собрал пазл из 54 тысяч элементов. Петер Шуберт говорит, что это самая..

Дата загрузки: 2021-03-25

Житель немецкого города Халлерндорф собрал пазл из 54 тысяч элементов. Петер Шуберт говорит, что это самая большая в мире складная картинка.

Пазл называется «Путешествие в мир искусства». Высота картины – два метра, длина – восемь метров 60 сантиметров. На работу у Петера ушло четыре с половиной месяца.

[Петер Шуберт, поклонник головоломок]:
«Я работал над головоломкой по четыре-пять часов в день и один раз в неделю – по 12-14 часов, что было немного похоже на марафон».

Петер собирает пазлы уже 16 лет. Лёгкое развлечение переросло в серьёзное хобби. Мужчина сложил уже 430 тысяч элементов разных картин. Мечтает увеличить эту цифру до 500 тысяч.

[Петер Шуберт, поклонник головоломок]:
«Мне нравится складывать картины из тысяч элементов. Это очень весело и вдохновляюще. Нужно искать нужные детали, независимо от того, собираю большую картину или маленькую. Каждая загадка имеет своё очарование».

Сейчас Петер ждёт, когда представители Книги Гиннесса зарегистрируют его рекорд.
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