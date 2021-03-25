Немец за четыре месяца сложил самый большой в мире пазл

Житель немецкого города Халлерндорф собрал пазл из 54 тысяч элементов. Петер Шуберт говорит, что это самая..

Житель немецкого города Халлерндорф собрал пазл из 54 тысяч элементов. Петер Шуберт говорит, что это самая большая в мире складная картинка.

Пазл называется «Путешествие в мир искусства». Высота картины – два метра, длина – восемь метров 60 сантиметров. На работу у Петера ушло четыре с половиной месяца.

[Петер Шуберт, поклонник головоломок]:

«Я работал над головоломкой по четыре-пять часов в день и один раз в неделю – по 12-14 часов, что было немного похоже на марафон».

Петер собирает пазлы уже 16 лет. Лёгкое развлечение переросло в серьёзное хобби. Мужчина сложил уже 430 тысяч элементов разных картин. Мечтает увеличить эту цифру до 500 тысяч.

[Петер Шуберт, поклонник головоломок]:

«Мне нравится складывать картины из тысяч элементов. Это очень весело и вдохновляюще. Нужно искать нужные детали, независимо от того, собираю большую картину или маленькую. Каждая загадка имеет своё очарование».

Сейчас Петер ждёт, когда представители Книги Гиннесса зарегистрируют его рекорд.

Короткая ссылка на эту страницу: