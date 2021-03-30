Тысячи венесуэльцев бегут из Ла-Виктории в Колумбию

Венесуэльцы бегут в Колумбию, спасаясь от столкновений между венесуэльскими военными и вооруженными группировками. Поток беженцев начался..

Венесуэльцы бегут в Колумбию, спасаясь от столкновений между венесуэльскими военными и вооруженными группировками.

Поток беженцев начался в воскресенье после того, как вооружённые силы Венесуэлы начали наступление на боевиков в Ла-Виктории. Это венесуэльский город, который отделён от колумбийской Араукиты только рекой.

[бежавшая из Венесуэлы]:

«Хочется плакать, когда понимаешь, что не можешь быть дома. Я испытываю ностальгию и боль. Непросто попасть в дом, на который потратила столько сил».

Как говорят в городском совете Араукиты, прибыло уже около 4000 человек.

[Этеливар Торрес, мэр Араукиты]:

«Есть большая необходимость в ковриках и матрасах, чтобы разместить людей. Огромная нехватка медикаментов, особенно на фоне того, что в центрах размещения стали выявлять случаи COVID».

Беженцы рассказывают, что венесуэльские солдаты нападают на мирных жителей.

[бежавшая из Венесуэлы]:

«Я выращивала поросят и цыплят, и всех их пришлось бросить. Не знаю, живы ли они. Я не рискнула взять их с собой».

Власти Венесуэлы заявляют, что вооруженные группировки на территории страны спонсируют Колумбия и США.

[Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы]:

«Совершенно необходимо напомнить международному сообществу, что вышеупомянутые группы спонсируются правительством Колумбии и ЦРУ».

Впрочем, как считает правительство Колумбии, насилие вспыхнуло из-за конфликта вокруг контроля за оборотом наркотиков между венесуэльскими вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями.

Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего Молано. По его словам, в венесуэльском регионе действуют бежавшие из Колумбии члены леворадикальной группировки ФАРК. Ранее их приняли сами власти Венесуэлы.

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