В Колумбии возобновят массовые мероприятия, несмотря на много заболевших COVID

Колумбия снова разрешит проведение крупных мероприятий, которые были под запретом в рамках карантина. Здесь продолжают снимать..

Колумбия снова разрешит проведение крупных мероприятий, которые были под запретом в рамках карантина. Здесь продолжают снимать ограничения, несмотря на то, что палаты интенсивной терапии пока почти полностью заполнены коронавирусными больными, а число смертей от COVID уже превысило 90 тысяч. [Фернандо Руис, министр здравоохранения Колумбии]:«Цель в том, чтобы открыть страну, минимизировав факторы передачи болезни».

В городах, где отделения интенсивной терапии заполнены на 85% и больше, по-прежнему будут действовать некоторые ограничения. Но в других районах разрешат проводить мероприятия, такие как концерты и спортивные матчи. Максимальная заполняемость зрительских мест при этом составит 25%.

Во всех трёх крупнейших городах Колумбии – столице Боготе, Медельине и Кали – отделения интенсивной терапии заполнены на 96%.

Власти вскоре планируют отменить правило для международных путешественников предъявлять по приезду отрицательный результат теста на коронавирус. Также с 15 июля возобновят индивидуальные занятия по подготовке абитуриентов к поступлению в вузы.

Мнения врачей разделились. Одни считают, что большое скопление людей приведёт к новой вспышке. Другие же говорят, что настало время спасать экономику.

[Альберто Санчес, врач]:«Сейчас почти не важно, на улице люди или в помещении. Инфицированные уже инфицированы. Они сидят дома и заражают своих родственников. Тем не менее, очень беспокоит, что на следующей неделе у нас на улицах будет много людей». [Хорхе Эрнандес, эпидемиолог]:«Нет смысла ждать, что вирус уйдёт; он никуда не денется. Так же, как не ушли ВИЧ, СПИД, не ушла Зика, не ушёл вирус пандемического гриппа. Этот вирус никуда не денется. Так что нужно привыкнуть к нему. Маска пришла первой, и мы снимем её в последнюю очередь».

В этом году в Колумбии планируют вакцинировать 35 миллионов человек. В стране уже было введено более 10 миллионов 600 тысяч доз вакцины от COVID, включая 3,3 миллиона вторых доз.

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