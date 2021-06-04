В Колумбии возобновят массовые мероприятия, несмотря на много заболевших COVID
Колумбия снова разрешит проведение крупных мероприятий, которые были под запретом в рамках карантина. Здесь продолжают снимать..
Дата загрузки: 2021-06-04
«Цель в том, чтобы открыть страну, минимизировав факторы передачи болезни».
В городах, где отделения интенсивной терапии заполнены на 85% и больше, по-прежнему будут действовать некоторые ограничения. Но в других районах разрешат проводить мероприятия, такие как концерты и спортивные матчи. Максимальная заполняемость зрительских мест при этом составит 25%.
Во всех трёх крупнейших городах Колумбии – столице Боготе, Медельине и Кали – отделения интенсивной терапии заполнены на 96%.
Власти вскоре планируют отменить правило для международных путешественников предъявлять по приезду отрицательный результат теста на коронавирус. Также с 15 июля возобновят индивидуальные занятия по подготовке абитуриентов к поступлению в вузы.
Мнения врачей разделились. Одни считают, что большое скопление людей приведёт к новой вспышке. Другие же говорят, что настало время спасать экономику.[Альберто Санчес, врач]:
«Сейчас почти не важно, на улице люди или в помещении. Инфицированные уже инфицированы. Они сидят дома и заражают своих родственников. Тем не менее, очень беспокоит, что на следующей неделе у нас на улицах будет много людей». [Хорхе Эрнандес, эпидемиолог]:
«Нет смысла ждать, что вирус уйдёт; он никуда не денется. Так же, как не ушли ВИЧ, СПИД, не ушла Зика, не ушёл вирус пандемического гриппа. Этот вирус никуда не денется. Так что нужно привыкнуть к нему. Маска пришла первой, и мы снимем её в последнюю очередь».
В этом году в Колумбии планируют вакцинировать 35 миллионов человек. В стране уже было введено более 10 миллионов 600 тысяч доз вакцины от COVID, включая 3,3 миллиона вторых доз.
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