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ООН: десятки тысяч беженцев из ЦАР живут в плохих условиях и голодают

ООН: десятки тысяч беженцев из ЦАР живут в плохих условиях и голодают

Рядом с излучиной реки Убанги в Демократической Республике Конго вырос стихийный лагерь беженцев. Эти люди спасаются..

Дата загрузки: 2021-06-02

Рядом с излучиной реки Убанги в Демократической Республике Конго вырос стихийный лагерь беженцев. Эти люди спасаются от боевых действий, которые идут в соседней Центральноафриканской Республике. Оттуда в ДР Конго уже перебрались десятки тысяч мирных жителей.

При этом беженцы с трудом выживают. Многим не хватает еды, питьевой воды и средств личной гигиены.

[Тианн Нкава, сотрудник УВКБ ООН]:
«Очень трудно объяснить, как им удаётся выжить, потому что некоторые живут просто под открытым небом».

Приток беженцев в ДР Конго увеличился после всеобщих выборов в ЦАР, которые прошли в декабре прошлого года и вызвали новую вспышку насилия. Из Центральноафриканской Республики в соседние Камерун, Чад, Конго и ДР Конго бежали более 120 тысяч человек. Ещё более 160 тысяч жителей ЦАР были вынуждены покинуть дома и искать убежища в других регионах страны.

В ДР Конго сотрудники УВКБ ООН начали регистрацию беженцев, чтобы определить их число, а также – выявить людей с особыми потребностями.

[Тианн Нкава, сотрудник УВКБ ООН]:
«Мы видим детей, страдающих от недоедания, и видим голодных людей».

После регистрации беженцев перевозят во временные лагеря вглубь страны. Там у них есть возможность получать гуманитарную помощь.

С 2012 года в ЦАР идёт гражданская война между группировками повстанцев и правительством. По данным ООН, почти половина страны находится под контролем боевиков.
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