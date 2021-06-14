Девять человек погибли в результате взрыва на шахте в Колумбии
Трагедия в центральной Колумбии. В угольной шахте произошёл взрыв. Внутри было 12 горняков. Девять человек погибли...
Дата загрузки: 2021-06-14
Внутри было 12 горняков. Девять человек погибли. Их тела спасатели извлекают на поверхность. Троих шахтёров удалось достать живыми.
По данным властей, в шахте взорвался метан.
[Андрес Монсалво, горный инженер]:
«К сожалению, на передовой они наткнулись на полость с метаном – это то, что трудно предсказать и трудно контролировать. То, что происходит неожиданно».
Шахта Санта-Инес находится в муниципалитете Соча в департаменте Бояка.
[Андрес Монсалво, горный инженер]:
«Двое наших коллег смогли вклиниться в шланг со сжатым чистым воздухом – их квалификация или же Бог помогли им до этого додуматься, и таким образом они выжили и дождались, когда мы их вытащим».
Трое спасённых шахтёров находятся в стабильном состоянии.
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