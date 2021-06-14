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Девять человек погибли в результате взрыва на шахте в Колумбии

Девять человек погибли в результате взрыва на шахте в Колумбии

Трагедия в центральной Колумбии. В угольной шахте произошёл взрыв. Внутри было 12 горняков. Девять человек погибли...

Дата загрузки: 2021-06-14

Трагедия в центральной Колумбии. В угольной шахте произошёл взрыв.

Внутри было 12 горняков. Девять человек погибли. Их тела спасатели извлекают на поверхность. Троих шахтёров удалось достать живыми.

По данным властей, в шахте взорвался метан.

[Андрес Монсалво, горный инженер]:
«К сожалению, на передовой они наткнулись на полость с метаном – это то, что трудно предсказать и трудно контролировать. То, что происходит неожиданно».

Шахта Санта-Инес находится в муниципалитете Соча в департаменте Бояка.

[Андрес Монсалво, горный инженер]:
«Двое наших коллег смогли вклиниться в шланг со сжатым чистым воздухом – их квалификация или же Бог помогли им до этого додуматься, и таким образом они выжили и дождались, когда мы их вытащим».

Трое спасённых шахтёров находятся в стабильном состоянии.
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