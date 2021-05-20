Антиправительственные протесты в Колумбии идут четвёртую неделю

Антиправительственные протесты в Колумбии не ослабевают уже четвёртую неделю. Профсоюзы, студенты и другие жители выходят на..

Антиправительственные протесты в Колумбии не ослабевают уже четвёртую неделю. Профсоюзы, студенты и другие жители выходят на марши и требуют социальных преобразований.

Выступления людей сопровождаются насилием с обеих сторон. Генеральная прокуратура Колумбии подтвердила гибель 15 человек. Правозащитные организации утверждают, что жертв стычек – более 40.

[Луис Карлос Гарсия, житель Боготы]:

«Колумбия лишилась страха. Мы не остановимся, пока не наступят реальные изменения. В противном случае мы продолжим страдать, и будет только хуже. Мы несём ответственность перед молодым поколением».

Президент Колумбии Иван Дуке приказал силам безопасности расчистить улицы от баррикад, поскольку уже начались перебои с поставками продуктов и топлива.

Демонстрации начались в конце апреля из-за планируемого повышения налогов. Позже власти отказались от реформы, однако протестующие продолжили выходить, расширив список требований.

Теперь они призывают повысить минимальные зарплаты, прекратить насилие со стороны полиции, открыть больше возможностей для молодого поколения и – к многому другому.

[Ати Кигуа, жительница Боготы]:

«Мы хотим попросить власти остановить убийства лидеров общественных движений. В Колумбии их убивают каждые три дня. Здесь убивают лидеров коренных народов. Мы хотим, чтобы нашу землю уважали и перестали выделять её под добычу».

Представители протестующих уже провели с властями несколько раундов неформальных обсуждений. Однако формальных переговоров пока не было.

Пандемия нанесла тяжёлый удар по экономике Колумбии. Резко выросла безработица, закрылись предприятия. Экономисты предупреждают, что всё это вместе с протестами может привести к тому, что восстановление после пандемического спада в 2020 году резко замедлится.

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