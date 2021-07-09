Убийство президента Гаити: среди нападавших были бывшие военные Колумбии

В убийстве президента Гаити принимали участие бывшие колумбийские военные. Об этом сообщил министр обороны Колумбии. В..

[Диего Молано, министр обороны Колумбии]:

«После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза Интерпол официально запросил информацию у правительства Колумбии и у нашей национальной полиции о предполагаемых подозреваемых. Согласно первичной информации, они – граждане Колумбии, бывшие военнослужащие национальной армии».

В убийстве президента Гаити принимали участие бывшие колумбийские военные. Об этом сообщил министр обороны Колумбии. В целом, согласно данным гаитянских властей, нападавших было 28, включая 26 колумбийцев и двоих американцев гаитянского происхождения.

Убийство произошло ночью 7 июля. Группа вооружённых лиц ворвалась в частную резиденцию Жовенеля Моиза в Пелерине. В президента выстрелили из нескольких видов оружия. Его супругу Мартин ранили. В настоящее время она находится в больнице.

Силы безопасности Гаити выследили подозреваемых и вышли на их базу. Они скрывались в доме недалеко от места преступления в северном пригороде столицы Порт-о-Пренс. Перестрелка продолжалась до поздней ночи, и в четверг власти задержали группу подозреваемых.

Это 15 колумбийцев и двое гаитянских американцев. Трое нападавших были убиты, восемь остаются в бегах. Их описывают как профессиональных наёмных убийц, говорящих по-испански.

53-летний Моиз пришёл к власти в 2017 году. А в 2018 в стране вспыхнули протесты. Демонстранты обвиняли президента в ухудшении экономической ситуации и в коррупции в рамках программы по доставке нефти из Венесуэлы. Сам глава государства утверждал, что выступления организовали его оппоненты, недовольные политическими и экономическими реформами.

Один из министров Гаити отметил, что убийство было переворотом.

[Матиас Пьер, министр по выборам Гаити]:

«Это убийство было грандиозным свержением демократии. Из профессиональных интересов люди дошли до убийства действующего президента. Это ужасное преступление, в котором участвовали 26 иностранных граждан».

На Гаити с 2004 года действовала миротворческая миссия ООН, призванная восстановить порядок после свержения бывшего президента Жана-Бертрана Аристида. В 2019 миссия завершилась, хотя в стране всё ещё царил беспорядок. Сейчас власти Доминиканской Республики, которые делят остров с Гаити, призвали организовать новую миротворческую кампанию. Ранее после убийства президента Доминикана также закрыла границу с Гаити.

[Хосе Бланко, посланник Доминиканской Республики в ООН]:

«Нам нужна сильная миссия на Гаити, чтобы помочь гаитянскому народу восстановить мир, в котором, я уверен, он очень нуждается».

В настоящее время на Гаити действует военное положение, а также объявлен траур.

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