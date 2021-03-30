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Российские локомотивы оборудуют системой автономного управления

Российские локомотивы оборудуют системой автономного управления

Российские железнодорожные локомотивы планируют оборудовать системой автономного управления. Её создала технологическая компания Cognitive Pilot. Цель модернизации..

Дата загрузки: 2021-03-30

Российские железнодорожные локомотивы планируют оборудовать системой автономного управления. Её создала технологическая компания Cognitive Pilot. Цель модернизации – сделать работу рельсового транспорта эффективнее и предотвратить возможные аварии, которых во время пандемии стало больше.

[Ольга Ускова, директор компании Cognitive Pilot]:
«Человек или болен, или у него помощник заболел, или он находится в стрессе, какие-то стрессовые ситуации. И здесь необходимы системы, которые помогают машинисту, которые помогают человеку не совершить ошибку в связи с плохим самочувствием».

Система сделана на основе технологий искусственного интеллекта. Она включает в себя видеокамеры ближнего, среднего и дальнего обзора, высокоточный радар миллиметрового диапазона и блок вычислений. Автопилот помогает ориентироваться на путях, облегчая задачу людям.

[машинист поезда]:
«Появилась ещё одна пара «умных» глаз, которая не устаёт и наблюдает за всем, что происходит вокруг: за сигналами, людьми, за светофорами. Особенно это важно при маневровой работе, когда характер работы монотонный».

Компания Cognitive Pilot также выпускает системы автономного управления для городского рельсового транспорта и автотранспорта. В 2020 году благодаря беспилотным комбайнам увеличился объём производства российского сельского хозяйства.

[Ольга Ускова, директор компании Cognitive Pilot]:
«Это шло по нарастающей. В июне начались первые закупки и появились первые экономические результаты. К августу это уже был целый вал, то есть 350 ферм по всей России имеют одного или несколько агроботов. И уже по результатам 20-го года более 770 тысяч тонн зерна собрано роботизированным способом».

В компании РЖД пока не называют сроков запуска локомотивов с автономным управлением. В 2021 году Cognitive Pilot выпустит более 2000 таких систем для внутреннего рынка, а также – для Франции, Дании и Германии.
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