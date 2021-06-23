Италия вернёт Чили сотни кактусов, вывезенных контрабандой
В одном из домов в итальянском портовом городе Сенигаллия подразделение военной полиции сорвало джекпот. Здесь обнаружили..
Дата загрузки: 2021-06-23
Здесь обнаружили огромное количество кактусов, незаконно вывезенных из Чили.
В тайнике хранилась 1000 редких растений, украденных из пустыни Атакама.
Контрабандные кактусы очень ценные.
[Симон Чеккини, отдел дикой природы Военной полиции карабинеров]:
«Мы приказали владельцу открыть двери и предоставить нам документы. Но он не хотел этого делать. Пришлось пригрозить, что выбьем дверь. Тогда он открыл, и мы увидели все растения, собранные в пустыне».
В помещении обнаружили кактусы сотни разных сортов. Также нашли паспорт на имя человека, которого подозревают в торговле людьми. Были изъяты компьютер и разные документы.
Как предполагается, подозреваемый совершил семь поездок в Чили. Ящики с кактусами он отправлял в Румынию и Грецию, где таможенные проверки не такие строгие.
Затем их доставляли в Италию и продавали клиентам, в основном, азиатским. Цена растений колебалась от сотен до тысяч евро.
При этом Италия решилась на исторический шаг. Она возвращает Чили все конфискованные растения. Для этого пришлось уладить все бюрократические моменты и оформить необходимую документацию.
В то время как международное сообщество обеспокоено сокращением популяций носорогов, тигров или панд, мало кто задумывается о том, что кактусов на планете тоже всё меньше.
По данным Международного союза охраны природы, около трети из 1478 видов кактусов находятся под угрозой исчезновения.
Короткая ссылка на эту страницу: