Италия вернёт Чили сотни кактусов, вывезенных контрабандой

В одном из домов в итальянском портовом городе Сенигаллия подразделение военной полиции сорвало джекпот. Здесь обнаружили..

В одном из домов в итальянском портовом городе Сенигаллия подразделение военной полиции сорвало джекпот.

Здесь обнаружили огромное количество кактусов, незаконно вывезенных из Чили.

В тайнике хранилась 1000 редких растений, украденных из пустыни Атакама.

Контрабандные кактусы очень ценные.

[Симон Чеккини, отдел дикой природы Военной полиции карабинеров]:

«Мы приказали владельцу открыть двери и предоставить нам документы. Но он не хотел этого делать. Пришлось пригрозить, что выбьем дверь. Тогда он открыл, и мы увидели все растения, собранные в пустыне».

В помещении обнаружили кактусы сотни разных сортов. Также нашли паспорт на имя человека, которого подозревают в торговле людьми. Были изъяты компьютер и разные документы.

Как предполагается, подозреваемый совершил семь поездок в Чили. Ящики с кактусами он отправлял в Румынию и Грецию, где таможенные проверки не такие строгие.

Затем их доставляли в Италию и продавали клиентам, в основном, азиатским. Цена растений колебалась от сотен до тысяч евро.

При этом Италия решилась на исторический шаг. Она возвращает Чили все конфискованные растения. Для этого пришлось уладить все бюрократические моменты и оформить необходимую документацию.

В то время как международное сообщество обеспокоено сокращением популяций носорогов, тигров или панд, мало кто задумывается о том, что кактусов на планете тоже всё меньше.

По данным Международного союза охраны природы, около трети из 1478 видов кактусов находятся под угрозой исчезновения.

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