В насилие переросли мирные протесты против налоговой реформы в Колумбии

Сирены, слезоточивый газ и водомёты – так колумбийская полиция реагирует на агрессию со стороны протестующих. На..

[Клаудия Лопес, мэр Боготы]:

«В связи с насилием и беспорядками арестованы шесть человек, которые попытались запятнать мирный и демократический протест. Мы не можем двигаться вперёд с насилием и вандализмом. Это можно сделать, только мирно выражая своё мнение».

Сирены, слезоточивый газ и водомёты – так колумбийская полиция реагирует на агрессию со стороны протестующих. На улицы Боготы и других крупных городов Колумбии снова вышли тысячи человек. Они протестуют против второго варианта налоговой реформы. Проект закона уже поступил на рассмотрение парламента.

Массовые волнения в Колумбии начались ещё в конце апреля. Тогда президент Иван Дуке представил свой первый план повышения налогов. Позже глава государства отозвал законопроект на доработку.

После того, как обновлённый вариант представили парламенту, протесты продолжились.

Люди требуют повысить уровень жизни, предоставить больше возможностей для молодёжи, а также защитить их от насилия со стороны полиции.

[Фабио Ариас, протестующий]:

«Этот социальный взрыв начался 28 апреля. Так колумбийцы выразили протест против насаждения неолиберальной модели, а также насилия в отношении общественных деятелей по всей стране».

Изначально законопроект предусматривал повышение НДС на продукты питания и коммунальные услуги, а также отмену разных налоговых льгот. В новом варианте документа предложили повысить налоги для компаний.

Правительство Дуке утверждает, что реформа крайне необходима для поддержки малоимущих семей во время пандемии. Нововведения также должны дать толчок ослабленной экономике.

Однако протестующие считают, что вместо этого нужно создавать рабочие места и увеличивать расходы на образование молодёжи.

Короткая ссылка на эту страницу: