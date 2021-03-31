Электричество из апельсинов придумали делать в Севилье
В испанской Севилье ненужный урожай апельсинов превращают в электричество. Местный водопроводный оператор извлекает метан из сока..
Дата загрузки: 2021-03-31
В испанской Севилье ненужный урожай апельсинов превращают в электричество. Местный водопроводный оператор извлекает метан из сока фруктов, чтобы обеспечить электроэнергией водоочистной завод. Чистую энергию также можно использовать для подзарядки городского транспорта.
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