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Электричество из апельсинов придумали делать в Севилье

Электричество из апельсинов придумали делать в Севилье

В испанской Севилье ненужный урожай апельсинов превращают в электричество. Местный водопроводный оператор извлекает метан из сока..

Дата загрузки: 2021-03-31

В испанской Севилье ненужный урожай апельсинов превращают в электричество. Местный водопроводный оператор извлекает метан из сока фруктов, чтобы обеспечить электроэнергией водоочистной завод. Чистую энергию также можно использовать для подзарядки городского транспорта.
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