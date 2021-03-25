Из трудового лагеря – в мэрию английского города: история одной жительницы КНДР 16 лет назад Чи Хён Пак, брошенная и забытая, умирала у одного из трудовых лагерей в.. Дата загрузки: 2021-03-25

16 лет назад Чи Хён Пак, брошенная и забытая, умирала у одного из трудовых лагерей в Северной Корее. Она и представить себе не могла, что спустя годы будет выставлять свою кандидатуру на выборах в администрацию одного из английских городов.

Пак – активистка-правозащитница. Она говорит, что хочет отблагодарить жителей небольшого промышленного города Бери за их доброту. Здесь она живёт с 2008 года.

[Чи Хён Пак, правозащитница]:

«Люди проявили к нам такую доброту, они столько всего нам подарили. Вот почему мы с семьёй живём здесь. Я хочу оплатить этот долг».

История Пак больше похожа на сюжет фильма. Она выросла в гористой местности в Северной Корее. Страдая от голода и отчаяния, она и её брат в 1998 году перебрались в Китай. Однако там попали в руки торговцев людьми. Их разделили. Брата она больше не видела. А Пак продали мужчине, чья семья обращалась с девушкой как с рабыней.

Вскоре Пак обнаружила, что беременна. Она не могла прийти в больницу, поскольку у неё не было документов, поэтому родила мальчика самостоятельно.

[Чи Хён Пак, правозащитница]:

«Когда я родила сына и взяла его на руки, я начала плакать. Но я также была счастлива, поскольку у меня появилась семья».

Пак растила сына до пяти лет. Затем её схватили китайские власти и выслали обратно в Северную Корею, но без ребёнка.

В КНДР её заключили в трудовой лагерь, где она серьёзно повредила ногу. Её состояние ухудшалось, поэтому её просто выбросили за территорию умирать. Впрочем, Пак собралась с силами и смогла снова пробраться в Китай. В 2005 году она нашла своего сына.

[Чи Хён Пак, правозащитница]:

«Я снова бежала из Северной Кореи в Китай, поскольку у меня не было денег, а моё состояние ухудшалось. Когда я нашла сына, то была в шоке, поскольку китайская семья вообще о нём не заботилась. Он ходил в грязной одежде и никогда не умывался, был похож на бездомного».

В итоге Пак, пытаясь добраться до монгольской пустыни, встретила своего нынешнего мужа. В 2007 году корейский пастор в Пекине помог им связаться с ООН, благодаря чему они уехали в Великобританию.

Свою кандидатуру Пак выдвигает от Консервативной партии Бориса Джонсона. Говорит, что вступила в ряды консерваторов, поскольку они продвигают семейные ценности и личную свободу.

Теперь она тратит много времени, помогая северокорейским беженцам обосноваться в Великобритании. Она также надеется, что однажды сможет встретиться со своим братом.