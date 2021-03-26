Дикие козы наводнили британский городок: плюсы и минусы такого соседства

У кого какие проблемы из-за пандемии, но в одном британском городе они довольно милые. И мягкие..

У кого какие проблемы из-за пандемии, но в одном британском городе они довольно милые. И мягкие на ощупь. Правда, рогатые. Прибрежный городок Лландидно в графстве Уэльс наводнили дикие козы.

Эти животные здесь буквально на каждом углу. Степенно занимаются своими делами.

[местная жительница]:

«Не знаю, опасны ли они, но я не хотела бы ходить прямо рядом с ними». [местная жительница]:

«Недавно я вела машину, а они встали на дороге как вкопанные».

Раньше козы жили на холмах мыса Грэйт-Орм и в город почти не заходили. С введением карантина всё изменилось. В прошлом году они пропустили свою ежегодную дозу мер контроля над рождаемостью.

[Луиз Эмери, сотрудница городского совета]:

«На мысе Грэйт-Орм мы пытаемся контролировать их численность. У нас есть программа стерилизации, вовлечено много волонтёров – за стерилизованными козами нужно какое-то время ухаживать. Но прошлым летом мы не могли всего этого делать, вот они и расплодились».

Впрочем, такое рогато-волосатое соседство раздражает далеко не всех. Кто-то даже видит в этом пользу.

[местная жительница]:

«Сейчас их стало больше, но я не вижу проблемы. Пока они никому не причиняют вреда и не повреждаются сами, то всё нормально». [местный житель]:

«У нас тут растёт небольшое лавровое дерево, а они приходят и обгладывают листья. Получается милый помпон, и нам самим не приходится его подстригать».

Особенно часто козы повадились в город в плохую погоду – ищут пропитания. Впрочем, скоро у них начнётся гон, и они, скорее всего, вернутся на свои холмы.

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