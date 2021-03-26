Дикие козы наводнили британский городок: плюсы и минусы такого соседства
У кого какие проблемы из-за пандемии, но в одном британском городе они довольно милые. И мягкие..
Дата загрузки: 2021-03-26
Эти животные здесь буквально на каждом углу. Степенно занимаются своими делами.
[местная жительница]:
«Не знаю, опасны ли они, но я не хотела бы ходить прямо рядом с ними».
[местная жительница]:
«Недавно я вела машину, а они встали на дороге как вкопанные».
Раньше козы жили на холмах мыса Грэйт-Орм и в город почти не заходили. С введением карантина всё изменилось. В прошлом году они пропустили свою ежегодную дозу мер контроля над рождаемостью.
[Луиз Эмери, сотрудница городского совета]:
«На мысе Грэйт-Орм мы пытаемся контролировать их численность. У нас есть программа стерилизации, вовлечено много волонтёров – за стерилизованными козами нужно какое-то время ухаживать. Но прошлым летом мы не могли всего этого делать, вот они и расплодились».
Впрочем, такое рогато-волосатое соседство раздражает далеко не всех. Кто-то даже видит в этом пользу.
[местная жительница]:
«Сейчас их стало больше, но я не вижу проблемы. Пока они никому не причиняют вреда и не повреждаются сами, то всё нормально».
[местный житель]:
«У нас тут растёт небольшое лавровое дерево, а они приходят и обгладывают листья. Получается милый помпон, и нам самим не приходится его подстригать».
Особенно часто козы повадились в город в плохую погоду – ищут пропитания. Впрочем, скоро у них начнётся гон, и они, скорее всего, вернутся на свои холмы.
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