Как семья с шестью детьми пережила коронавирус: опыт сибиряков Карантинные ограничения – большое испытание для семей с детьми, особенно для многодетных. Уже около года квартира.. Дата загрузки: 2021-01-27

Карантинные ограничения – большое испытание для семей с детьми, особенно для многодетных. Уже около года квартира иркутянки Татьяны периодически превращается в детский сад, школу и спортивную площадку. Шесть детей возрастом от пяти до 16 лет проводят здесь круглые сутки.

[Татьяна Салахи, многодетная мама]:

«Учителя требуют, работа требует, дети хотят всё: кушать хотят, уроки делать нужно».

36-летняя Татьяна – не просто многодетная мать. Четверо её сыновей приёмные.

Нарушение зрения, ДЦП, отставание в умственном развитии… Это бывшие ученики Татьяны. Профессиональный дефектолог, она знакома c мальчиками с начальных классов коррекционной школы.

[Татьяна Салахи, многодетная мама]:

«Я знала, что этих ребятишек, особенно старших, уже никто не возьмёт. Как правило, детей в подростковом возрасте не хотят брать, особенно мальчиков, если есть ещё сопутствующие заболевания тяжёлые. Я подумала, ну раз дети, нужна им мама, нужна семья. У нас есть семья».

Принять в семью новых членов было непросто. Мальчики, выросшие в казённых условиях, были не знакомы с обычной жизнью.

[Татьяна Салахи, многодетная мама]:

«Кажется, твоя чаша терпения становится шире, больше, больше и больше, а твоя семья каждый раз совершенствуется. Каждый член семьи, потому что нужно думать о других. Чем больше детей, тем значит надо делиться друг с другом». [Дима, 16 лет]:

«Есть братья, сёстры, мама заботливая». [Вася, 13 лет]:

«Мне нравится, что мы здесь ездим куда-то, в школу ходим».

Однако самое большое испытание ждало семью под этот Новый год. Все, включая младшую дочь, заболели коронавирусом. В то время как дети перенесли всё в лёгкой форме, глава семейства почти полмесяца не мог встать с кровати.

[Татьяна Салахи, многодетная мама]:

«Я видела, как на моих глазах мужа покидали силы, он даже до кухни не мог доходить. В один момент я подумала, что, скорее всего, я останусь одна без супруга. Когда находишься в такой ситуации, я поняла людей, как им тяжело. В это время ты понимаешь, что больше не можешь ни на что надеяться, потому что лекарства не помогают, медицина бессильна».

Не пасть духом Татьяне помогло давнее увлечение. 11 лет женщина занимается китайским цигун Фалунь Дафа. Наполненный мудростью Древнего Востока, он поддерживал её морально и физически.

[Татьяна Салахи, многодетная мама]:

«Я выполняла медитацию для того, чтобы сохранить своё спокойствие. Чтобы ясные мысли были, чтобы не впасть в уныние, потому что нужно было заботиться о своих близких, о детях. А во-вторых, мне становилось лучше, моё состояние здоровье улучшилось. Я всё перенесла на ногах».

Практика Фалунь Дафа – часть традиционной культуры Китая. Кроме выполнения упражнений, особое внимание уделяется нравственным принципам: истина, доброта и терпение. Пользу от занятий видит и супруг Татьяны Рамазан. Они женаты 16 лет.

[Рамазан Салахи, муж Татьяны]:

«Начала относится философски ко всем вопросам, даже каким-то бытовым. В семейных отношениях появилось спокойствие, затишье. Не могу представить, как бы было дальше если бы Татьяна не занималась этой практикой».

После пережитых трудностей Татьяна сделала важный вывод.