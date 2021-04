Покажи лицо и заплати: в российских магазинах и кафе внедряют биометрию

Оплатить товары с помощью лица предлагают в одном из московских супермаркетов. Покупателю нужно лишь просканировать QR-код, а потом останется только взять продукты с полок и уйти.

[Сергей Чередников, сотрудник отдела Take and Go]:

«Система компьютерного видения в камерах – это достаточно давняя история. Также весы, подключённые к вычислительной сети – это тоже во всех магазинах уже присутствует. А вот заставить это всё работать в комплексе, когда весы взвешивают, камеры смотрят и автоматически списываются деньги с подключённой карты – вот эти технологии, тот этап с которого мы начали работать. Они связали эти технологии воедино, предложили нам, и мы помогли им довести до ума».