Покажи лицо и заплати: в российских магазинах и кафе внедряют биометрию

Оплатить товары с помощью лица предлагают в одном из московских супермаркетов. Покупателю нужно лишь просканировать QR-код,..

Оплатить товары с помощью лица предлагают в одном из московских супермаркетов. Покупателю нужно лишь просканировать QR-код, а потом останется только взять продукты с полок и уйти.

[Сергей Чередников, сотрудник отдела Take and Go]:

«Система компьютерного видения в камерах – это достаточно давняя история. Также весы, подключённые к вычислительной сети – это тоже во всех магазинах уже присутствует. А вот заставить это всё работать в комплексе, когда весы взвешивают, камеры смотрят и автоматически списываются деньги с подключённой карты – вот эти технологии, тот этап с которого мы начали работать. Они связали эти технологии воедино, предложили нам, и мы помогли им довести до ума».

Расплачиваться с помощью лица можно и в одном московском кафе. За это здесь делают скидку в 20%.

[гость кафе]:

«Это новые информационные технологии, это очень интересно. И плюс скидка».

Для оплаты нужно загрузить в смартфон приложение и ввести биометрическую информацию, то есть позволить программе отсканировать и запомнить лицо.

[гостья кафе]:

«Необязательно носить с собой карту, которая для меня, например, неудобна. Я часто забываю дома карту. И оплачивать по Face ID – это, мне кажется, намного удобнее».

Руководство кафе считает, что новая система оплаты особенно актуальна во время пандемии.

[Мария Лошкова, директор по маркетингу]:

«Когда мы начинали тестировать – это было прошлым летом – многие сказали: «Вау, круто». Тогда ещё боялись что-то трогать и какие-то такие вещи воспринимали, что это наш ответ на пандемию, говорили, что это круто».

Между тем эксперты предупреждают, что оплата с помощью лица может оказаться небезопасной.

[Павел Кривозубов, эксперт фонда «Сколково»]:

«Если сравнивать оплату по биометрии и оплату по QR-коду, то оплата по биометрии при всей её привлекательности имеет ряд существенных недостатков. Например, вы когда-нибудь задумывались, что в целом это очень серьёзный момент, который часто можно подделать. Сейчас (есть) технология создания масок, создаются даже антропоморфные роботы, которые похожи на человека. Что мешает создать маску, похожую на какого-нибудь миллиардера».

Компании, создающие системы оплаты с помощью сканирования лица, утверждают, что технологию нельзя обмануть фотографией или видеозаписью. А эксперты, в свою очередь, напоминают, что в банковских системах возможны утечки. Карту можно заблокировать, а QR-код – обновить. Однако похищение данных о лице человека создаст долгосрочную проблему.

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