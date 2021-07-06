Грузинский стартап делает USB-кабели из крышек от бутылок

Грузинский стартап превращает пластиковые крышки от бутылок в USB-кабели. Основал компанию Tene Сандро Лилуашвили. Говорит, что..

[Сандро Лилуашвили, основатель стартапа Tene]:

«Я поехал в Китай, изучил технологию производства USB-кабелей и импортировал всё необходимое оборудование в Грузию. Я также понял, что мне нужно будет импортировать в Грузию различные пластиковые полимеры, которые могут нанести дополнительный вред окружающей среде. Я не хотел этого делать».

Грузинский стартап превращает пластиковые крышки от бутылок в USB-кабели. Основал компанию Tene Сандро Лилуашвили. Говорит, что изначально всё сырьё для производства хотел импортировать.

Сандро нашёл идеальную альтернативу. Решил просто использовать местный мусор.

[Сандро Лилуашвили, основатель стартапа Tene]:

«Я решил использовать крышки от бутылок. Почему? Потому что этот тип пластика повсюду. Мы видим его в природе, на улицах. Я понял, что использовать их – очень хорошая идея».

В итоге удачная идея превратилась в создание экологически чистых зарядных кабелей грузинского производства.

При этом началось всё с того, что каждому, кто принесёт в компанию 50 пластиковых крышек, предлагался бесплатный кабель для зарядки телефона.

Акция оказалась успешной, поскольку всего за два месяца стартап собрал 100 000 крышек. Особый интерес к проекту проявили школьники. Некоторые даже организовались в группы, чтобы собрать побольше крышек.

[Лука Гвимрадзе, волонтёр]:

«Я узнал из Facebook, что если собрать 50 пластиковых крышек от бутылок, получаешь USB-кабель, и я начал собирать их дома. Я собрал крышки из того, что мы купили». [Сандро Ахвледиани, волонтёр]:

«Когда я узнал о зарядках Tene, то стал собирать крышки на улицах».

Компания уже продаёт по 3000 кабелей в месяц. При этом на каждый действует гарантия в один год.

Короткая ссылка на эту страницу: