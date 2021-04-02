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Поезд сошёл с рельсов на Тайване: не менее 40 жертв

Поезд сошёл с рельсов на Тайване: не менее 40 жертв

По меньшей мере, 40 человек погибли, около 70 пострадали в результате железнодорожной аварии на Тайване. Поезд..

Дата загрузки: 2021-04-02

По меньшей мере, 40 человек погибли, около 70 пострадали в результате железнодорожной аварии на Тайване. Поезд сошёл с рельсов в туннеле после того, как, предположительно, врезался в грузовик.

[пассажирка]:
«Я сидела у прохода, и меня бросило на пол».

На Тайване начались длинные четырёхдневные выходные в честь праздника поминовения усопших – Цинмин. Экспресс следовал из Тайбэя в Тайдун. Все места были заняты – в поезде ехало около 350 человек.

Как сообщают спасатели, грузовик, по всей видимости, оказался на рельсах, упав сверху с обрыва. Поезд врезался в него, выезжая из тоннеля. Авария произошла в 9 часов утра на восточном побережье страны к северу от города Хуалянь.

Пассажирам пришлось выбираться из тоннеля по крыше поезда.

[пассажирка]:
«У нас не было другого пути, чтобы выбраться, поэтому пришлось залезать на крышу поезда и потом слезать».

Из первых четырёх вагонов эвакуировали около ста человек. Вагоны с пятого по восьмой сильно повреждены, и к ним сложно добраться. Спасательная операция продолжается.

Для Тайваня это худшая железнодорожная катастрофа за последние 40 лет.
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