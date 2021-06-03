«Умные» вибрирующие ботинки для слепых тестируют в Австрии

37-летний австриец Эмануэль родился почти слепым. Он воспринимает свет и темноту, но всю жизнь нуждался в..

[Эмануэль Цундель, пользователь «умной» обуви]:

«Если бы в детстве у меня была такая обувь, я бы избавился от неприятных синяков».

37-летний австриец Эмануэль родился почти слепым. Он воспринимает свет и темноту, но всю жизнь нуждался в трости, чтобы безопасно передвигаться и избегать препятствий. Теперь же он пробует кое-что новое: пару «умных» туфель.

Эта обувь оборудована системой предупреждения, основанной на ультразвуковых сигналах. Она может обнаруживать препятствия дальше, чем трость, избегая как самого препятствия, так и неприятных толчков от ударов собственной тростью, когда она с чем-то сталкивается.

[Эмануэль Цундель, пользователь «умной» обуви]:

«Несколько раз были моменты, когда обувь завибрировала, я проверил тростью, и оказалось, что там было препятствие, которого я изначально не заметил».

Обувь под названием InnoMake использует инновационный алгоритм для отправки и получения ультразвуковых сигналов во время прогулки пользователя. В результате система знает, как далеко этот человек находится от препятствия, и отправляет предупреждение на расстоянии до трёх метров перед ним.

[Кевин Паестка, генеральный директор Tec-Innovation]:

«На передней части обуви находятся ультразвуковые датчики. Их работу можно сравнить с шумом, который мы производим, когда говорим. Датчик излучает этот акустический шум, который отражается от препятствия. Затем он возвращается к другому датчику, который получает сигнал. После этого измеряется время, что позволяет рассчитать расстояние между датчиком и препятствием».

Обувь предупреждает пользователей с помощью вибрации или определенного звука со смартфона. При этом можно настроить, с какого расстояния от препятствия получать сигнал.

[Маркус Раффер, директор Tec-Innovation]:

«Я сам инвалид по зрению с рождения, я вижу только 3-4%, и я вырос с этим, поэтому я пробовал много разных устройств и вспомогательных средств, но не нашел ничего, что бы мне понравилось. Когда я услышал об этой идее встроить систему предупреждения в обувь, мне сразу это понравилось, потому что многие другие изобретения оказались бесполезными в повседневной жизни».

Новый комплект обуви или модификация существующей обуви стоит чуть более 3800 евро.

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