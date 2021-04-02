Новый отчёт: пандемия негативно сказалась на беременных

Маленький Малек родился в начале марта. Его мама британка Хинд Шергин обнаружила беременность летом 2020-го, когда..

Маленький Малек родился в начале марта. Его мама британка Хинд Шергин обнаружила беременность летом 2020-го, когда пандемия была в самом разгаре.

Хинд, у которой уже есть шестилетняя дочь и девятилетний сын, оказалась в ситуации, когда не могла получить квалифицированное сопровождение своей беременности. Ей сказали максимально воздержаться от походов в больницу.

Несмотря на все её перестраховки, в марте женщина заболела. Сначала ей поставили диагноз пневмония. Потом тест подтвердил, что у неё коронавирус.

[Хинд Шергин, жительница Великобритании]:

«Это был огромный стресс, и он не покидал меня до конца беременности. Я постоянно думала: что если, что если…»

Профессор гинекологии Асма Халил из Больницы Св. Георгия в Лондоне вошла в группу врачей, которые проводят исследование влияния пандемии на женщин и беременность.

[Асма Халил, профессор гинекологии]:

«Мы включили более шести миллионов беременных женщин из 17 стран и сравнили протекание их беременности во время пандемии COVID-19 с данными за предыдущий период».

В ходе исследования выяснили, что число случаев мертворождения, а также гибели матерей во время родов увеличилось почти на треть. Также в шесть раз стало больше женщин, которым потребовалась неотложная помощь по причине внематочной беременности.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, также сообщается о значительном увеличении числа женщин, страдающих от стресса и беспокойства.

Исследователи не сомневаются, что пандемия оказала негативное влияние на здоровье женщин. Но они говорят, что необходимо провести ещё много исследований. Так, данных о младенцах, матери которых заболели COVID-19 на ранних сроках беременности, очень мало.

Это вызывает беспокойство, потому что проблемы развития более вероятны, если заражение происходит на ранних сроках беременности.

Впрочем, пока не было сообщений о связи вируса с какими-либо патологиями у новорождённых.

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