«Отсканируйте мой палец»: в Дубае микрочипы встраивают в маникюр

Маникюр теперь тоже стал «умным». В этом дубайском салоне красоты к одному из ногтей прикрепляют специальный..

Маникюр теперь тоже стал «умным». В этом дубайском салоне красоты к одному из ногтей прикрепляют специальный микрочип. В него вшита вся необходимая информация о владелице.

Идея услуги принадлежит хозяйке салона.

[Нур Макарем, владелица салона красоты]:

«Мы должны поощрять социальное дистанцирование и бесконтактные услуги. Я подумала, почему бы не сделать что-то оригинальное».

Необходимую информацию на чип записывают через приложение. Затем микроустройство прикрепляют к ногтю с помощью лака. Считать данные тоже можно через смартфон.

[Нур Макарем, владелица салона красоты]:

«Когда клиентка к нам приходит, мы просто спрашиваем у неё, какую информацию она хочет вшить в этот чип. Теперь он будет визитной карточкой. Через него можно загрузить свой веб-сайт, учётную запись в социальных сетях, имя, контакты».

Такая услуга появилась более месяца назад и уже стала популярной среди клиенток.

[посетительница салона]:

«Это своего рода диковинка. Весело и интересно попробовать что-то новое. Будет ли это существовать в будущем? Возможно. Мне, скорее всего, придётся постоянно его обновлять. Посмотрим».

Этот салон – первый в Объединенных Арабских Эмиратах, предоставляющий такие услуги. Чипы установили уже около 50 клиенток.

[посетительница салона]:

«Я очень довольна тем, что установила его. Теперь, если я нахожусь в шумном месте и хочу поделиться своим Instagram или социальными сетями, я просто говорю: «Просканируй мой палец!»»

Создатели «умного» ногтя утверждают, что в чип можно встроить и функцию бесконтактных платежей.

Что ж, теперь арабские женщины, возможно, смогут делать покупки буквально голыми руками.

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