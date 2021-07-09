В отелях Португалии при регистрации потребуют цифровой сертификат о прививках

В отелях и ресторанах Португалии нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус либо сертификат о..

В отелях и ресторанах Португалии нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус либо сертификат о вакцинации. Об этом объявило правительство страны, которое пытается справиться с новой волной пандемии.

[Мариана Виейра да Силва, государственный министр Португалии]:

«С сегодняшнего дня мы расширили применение цифрового сертификата для отелей и других заведений отдыха по всей стране. А также для доступа в рестораны с семи вечера пятницы и в течение всех выходных в муниципалитетах, где риск заражения высокий».

В последние недели количество новых суточных случаев неуклонно растёт. Оно уже достигло уровня, который в последний раз наблюдался в феврале, когда в стране действовали меры строгой изоляции. При этом сейчас почти 90% случаев относятся к более заразному дельта-варианту SARS-CoV-2.

[Сиза Вейра, министр экономики Португалии]:

«В отелях по всей стране при регистрации потребуется пройти тест. То есть при регистрации гости должны предъявить либо цифровой сертификат, либо подтверждение отрицательного результата теста».

Правила для отелей и ресторанов не действуют для детей в возрасте 12 лет и младше, а также сотрудников заведений.

Правительство Португалии надеется, что новые меры помогут сдержать распространение COVID и одновременно смогут хотя бы частично спасти летний сезон.

Правила будут действовать в 60 муниципалитетах с высоким уровнем риска, включая Лиссабон и город Порту.

Одновременно ночной комендантский час, уже введённый в 45 муниципалитетах, будет распространён ещё на 15, включая округ Фару – центр популярного южного региона Алгарви.

В Португалии с населением 10 миллионов человек ежедневно регистрируют более 3000 случаев коронавируса. Общее количество с начала пандемии уже достигло почти 900 тысяч.

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