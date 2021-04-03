Бизнес на банановых кексах: как американка сменила профессию

Ещё недавно эта девушка работала фоторедактором в Ralph Lauren. Сегодня же она делает фото банановых кексов..

[Элли Черник, пекарь]:

«Все сходили с ума и говорили: «Это лучший банановый кекс, который я пробовал, можно мне рецепт?» И поскольку я всегда думала, что собираюсь начать на его основе свой бизнес, я отвечала: «Нет, я не буду делиться рецептом, я буду одна такие делать».

Ещё недавно эта девушка работала фоторедактором в Ralph Lauren. Сегодня же она делает фото банановых кексов собственного производства. Полюбившийся многим десерт сейчас стал основным источником заработка Элли Черник. Готовит она его со школьных лет по уникальному рецепту своей бабушки.

Для приготовления бананового кекса или, как его ещё называют, бананового хлеба, девушка использует главным образом спелые бананы, муку, яйца, молоко и масло.

Молва об этом десерте стала быстро распространяться, и Элли не успевала вести счёт заказам. Она создала страничку в соцсетях, чтобы общаться с клиентам. Туда она регулярно выкладывает фотографии своих творений, например, кексы, политые шоколадом или кленовым сиропом.

Элли арендовала кухню. Во время пандемии коронавируса ей пришлось приостановить производство. Но, когда кухня снова открылась, девушка стала получать заказы в таком количестве, что решила оставить свою основную работу фоторедактором и заняться сладким производством полный рабочий день.

[Элли Черник, пекарь]:

«Я никогда не думала, что буду ежедневно только печь банановые кексы, но вышло именно так. Мне нравится делать людей счастливыми, и мне нравится смотреть, как люди едят то, что доставляет им удовольствие».

Сегодня она готовит примерно по 500 кексов в неделю. Около 300 – разъезжаются по Манхэттену, а остальные доставляют по всей стране.

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