Королевскую тиару и брошь наследницы пивоварни Guinness выставят на торги

На аукцион в Женеве выставят старинную тиару, принадлежавшую итальянским монархам. Король Виктор Эммануил II подарил её..

[Бенуа Репеллен, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Тиара украшена одиннадцатью натуральными жемчужинами в форме капли. Длина самой большой – 20 миллиметров. Размер очень важен. К тому же редко увидишь коллекцию натурального жемчуга, обрамлённого драгоценными камнями одного вида».

На аукцион в Женеве выставят старинную тиару, принадлежавшую итальянским монархам. Король Виктор Эммануил II подарил её своей невестке Марии Виттории даль Поццо, которая в 1867 году вышла замуж за его сына Амадея I. Потом супруги короткое время правили Испанией.

За итальянскую тиару планируют выручить от одного до полутора миллионов долларов.

На торги также выставят бриллиантовую брошь, украшенную двумя кашмирскими сапфирами. Драгоценный камень весом 55,19 карата – самый большой кашмирский сапфир, когда-либо появлявшийся на аукционе. Вес второго камня – почти 26 карат.

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Эта необыкновенная брошь из кашмирских сапфиров была сделана примерно в 1930 году. Она принадлежала Морин Констанс Гиннесс, которая также носила титул маркизы Дафферин и Авы и была наследницей пивоварни Guinness».

Кашмирские сапфиры обнаружили в конце XIX века и добывали только 20 лет, поэтому они очень востребованы. Почти единственная возможность стать владельцем кашмирского сапфира – это купить его на аукционе.

Брошь планируют продать по цене от двух до трёх миллионов долларов.

А эти украшения созданы американской ювелирной компанией Harry Winston.

[Оливье Вагнер, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Коллекция состоит из семи прекрасных изделий. Они созданы Гарри Уинстоном примерно в 1970 году. В коллекцию входит эффектное бриллиантовое ожерелье, украшенное кулонами. Это типичный для Уинстона дизайн».

Бриллиантовое ожерелье весит 280 карат. Самый крупный камень весом 12 карат расположен по центру украшения. В коллекцию входят два колье с сапфирами весом 126 и 111 карат, а также брошь и серьги с колумбийскими изумрудами.

Аукцион в Женеве состоится 11 мая.

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