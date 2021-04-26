Парижане приглашают к себе домой шеф-поваров, чтобы ощутить себя в ресторане

Парижане соскучились по изысканной кухне. Рестораны закрыты из-за пандемии, и всё популярнее становятся так называемые частные..

Парижане соскучились по изысканной кухне. Рестораны закрыты из-за пандемии, и всё популярнее становятся так называемые частные шеф-повара. Они готовят блюда прямо у клиентов на кухне.

Фатиха эль-Каддауи – профессиональный шеф-повар. Она принимает заказы от частных лиц, приносит с собой продукты и обеспечивает сервировку, как в лучших ресторанах города.

До пандемии она работала каждый день. Но теперь вынуждена многим клиентам отказывать.

[Фатиха эль-Каддауи, частный шеф-повар]:

«Если говорить о бронировании, то до COVID я была занята семь дней в неделю. Но мне не приходилось отказывать стольким гостям. Теперь я вынуждена это делать, поскольку не могу раздвоиться. Сложно, спрос очень большой».

По словам Фатихи, спрос такой высокий, поскольку люди ходили в рестораны один-два раза в неделю. Например, работники компаний раньше приглашали клиентов на деловые обеды и ужины. Но теперь они приглашают их к себе домой.

35-летняя Валери Лакруа заказала у эль-Каддауи обед для себя и мамы. Шеф-повар угощает их фуа-гра, севиче из морского леща, креветками в чесноке и морскими гребешками.

[Валери Лакруа, клиентка]:

«У нас домашний ресторан. Блюда потрясающие и хорошо сервированы. Мы как будто перенеслись во времена до пандемии. Мы давно уже хотим куда-то сходить с друзьями и семьёй, но не можем». [Мари Рью, клиентка]:

«Мне этого не хватало. Я ходила в рестораны с дочерью и друзьями. И, должна признаться, я скучала по этому. Так что мы счастливы».

По статистике, французы больше всего времени среди других наций проводят за столом. Для них карантинные ограничения стали особенно сильным ударом.

Согласно правилам во Франции, шеф-повара могут готовить блюда в домах клиентов. При этом клиенты не могут приходить в гости на обед к профессиональным шеф-поварам.

Впрочем, такие услуги не всем по карману. Обед стоит примерно 200 долларов на человека.

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