50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя Наоми Кэмпбелл объявила, что родила на свет девочку.

Этой радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Она написала: «Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей мамой. Мне так повезло, что в моей жизни появилась эта хрупкая душа. Нет слов, чтобы описать мою связь с этим ангелочком. Моя любовь безгранична».

Кэмпбелл также опубликовала фото, где держит в руках ножки своей новорождённой дочери.

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Мать модели поделилась той же фотографией. Она также поздравила дочку с появлением первенца: «Я в восторге, поскольку давно ждала, когда же стану бабушкой».

Как проходили роды и какое имя выбрали девочке, пока не сообщается. Однако некоторые выражают мнение, что модель могла прибегнуть к услугам суррогатной матери, поскольку в последние месяцы о своей беременности ничего не сообщала.