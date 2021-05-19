Телеканал NTD

50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Photo by Thierry Chesnot/Getty Images
50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя Наоми Кэмпбелл объявила, что родила на свет девочку.

Этой радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Она написала: «Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей мамой. Мне так повезло, что в моей жизни появилась эта хрупкая душа. Нет слов, чтобы описать мою связь с этим ангелочком. Моя любовь безгранична».

Кэмпбелл также опубликовала фото, где держит в руках ножки своей новорождённой дочери.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Мать модели поделилась той же фотографией. Она также поздравила дочку с появлением первенца: «Я в восторге, поскольку давно ждала, когда же стану бабушкой».

Как проходили роды и какое имя выбрали девочке, пока не сообщается. Однако некоторые выражают мнение, что модель могла прибегнуть к услугам суррогатной матери, поскольку в последние месяцы о своей беременности ничего не сообщала.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...