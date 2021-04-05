Дорогой сыр стал отдушиной для французов во время «локдауна»
Французы ещё во время первого «локдауна» стали есть больше хороших сыров. Когда рестораны, бары и развлекательные..
Дата загрузки: 2021-04-05
Статистика такова, что в 2020 году французы покупали сыра больше на 8%, чем в 2019. Годом ранее прирост составлял 2%.
Если говорить об отдельных сортах, то лидером стала моцарелла. Её потребление увеличилось на 20%. А раклет, который французы предпочитают есть зимой с картофелем и вяленым мясом, стали покупать больше на 12%.
[Вероник Рише-Леруж, глава местной сырной ассоциации]:
«Мы беспокоились, что с закрытием ресторанов и рынков будет большой спад в потреблении сыра, и в частности сыров по наименованию их места происхождения. Но произошло с точностью до наоборот, французы поддерживали и даже компенсировали отсутствие продаж в ресторанах высоким потреблением сыров».
Ещё немного статистики. Камамбер стали покупать больше на 2%, а сыр конте – на 8%.
[Агустин Денуа, владелец сырного магазина]:
«Мы сделали небольшой вклад: помогли людям взбодриться. Мы обеспечили им мгновение удовольствия за обеденным столом с хорошим вином, хорошим хлебом и хорошим сыром. На час вы забываете обо всём, и это здорово».
[Луис Боннин, парижанка]:
«Мы едим его больше для удовольствия. Он вкусный и позволяет почувствовать себя лучше».
[Николя, парижанин]:
«Это одно из удовольствий, которое нам по-прежнему доступно, и разнообразие просто немыслимое, так же, как вин. Просто посмотрите на витрину».
Впрочем, такой спрос, как говорят представители сектора, может восполнить потери лишь частично. Туристический и ресторанный бизнес Франции продолжает нести убытки, поскольку карантинные ограничения пока только ужесточают.
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