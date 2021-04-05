Дорогой сыр стал отдушиной для французов во время «локдауна»

Французы ещё во время первого «локдауна» стали есть больше хороших сыров. Когда рестораны, бары и развлекательные..

Французы ещё во время первого «локдауна» стали есть больше хороших сыров. Когда рестораны, бары и развлекательные заведения закрыты, этот продукт, похоже, стал отдушиной.

Статистика такова, что в 2020 году французы покупали сыра больше на 8%, чем в 2019. Годом ранее прирост составлял 2%.

Если говорить об отдельных сортах, то лидером стала моцарелла. Её потребление увеличилось на 20%. А раклет, который французы предпочитают есть зимой с картофелем и вяленым мясом, стали покупать больше на 12%.

[Вероник Рише-Леруж, глава местной сырной ассоциации]:

«Мы беспокоились, что с закрытием ресторанов и рынков будет большой спад в потреблении сыра, и в частности сыров по наименованию их места происхождения. Но произошло с точностью до наоборот, французы поддерживали и даже компенсировали отсутствие продаж в ресторанах высоким потреблением сыров».

Ещё немного статистики. Камамбер стали покупать больше на 2%, а сыр конте – на 8%.

[Агустин Денуа, владелец сырного магазина]:

«Мы сделали небольшой вклад: помогли людям взбодриться. Мы обеспечили им мгновение удовольствия за обеденным столом с хорошим вином, хорошим хлебом и хорошим сыром. На час вы забываете обо всём, и это здорово». [Луис Боннин, парижанка]:

«Мы едим его больше для удовольствия. Он вкусный и позволяет почувствовать себя лучше». [Николя, парижанин]:

«Это одно из удовольствий, которое нам по-прежнему доступно, и разнообразие просто немыслимое, так же, как вин. Просто посмотрите на витрину».

Впрочем, такой спрос, как говорят представители сектора, может восполнить потери лишь частично. Туристический и ресторанный бизнес Франции продолжает нести убытки, поскольку карантинные ограничения пока только ужесточают.

Короткая ссылка на эту страницу: