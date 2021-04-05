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Дорогой сыр стал отдушиной для французов во время «локдауна»

Дорогой сыр стал отдушиной для французов во время «локдауна»

Французы ещё во время первого «локдауна» стали есть больше хороших сыров. Когда рестораны, бары и развлекательные..

Дата загрузки: 2021-04-05

Французы ещё во время первого «локдауна» стали есть больше хороших сыров. Когда рестораны, бары и развлекательные заведения закрыты, этот продукт, похоже, стал отдушиной.

Статистика такова, что в 2020 году французы покупали сыра больше на 8%, чем в 2019. Годом ранее прирост составлял 2%.

Если говорить об отдельных сортах, то лидером стала моцарелла. Её потребление увеличилось на 20%. А раклет, который французы предпочитают есть зимой с картофелем и вяленым мясом, стали покупать больше на 12%.

[Вероник Рише-Леруж, глава местной сырной ассоциации]:
«Мы беспокоились, что с закрытием ресторанов и рынков будет большой спад в потреблении сыра, и в частности сыров по наименованию их места происхождения. Но произошло с точностью до наоборот, французы поддерживали и даже компенсировали отсутствие продаж в ресторанах высоким потреблением сыров».

Ещё немного статистики. Камамбер стали покупать больше на 2%, а сыр конте – на 8%.

[Агустин Денуа, владелец сырного магазина]:
«Мы сделали небольшой вклад: помогли людям взбодриться. Мы обеспечили им мгновение удовольствия за обеденным столом с хорошим вином, хорошим хлебом и хорошим сыром. На час вы забываете обо всём, и это здорово».

[Луис Боннин, парижанка]:
«Мы едим его больше для удовольствия. Он вкусный и позволяет почувствовать себя лучше».

[Николя, парижанин]:
«Это одно из удовольствий, которое нам по-прежнему доступно, и разнообразие просто немыслимое, так же, как вин. Просто посмотрите на витрину».

Впрочем, такой спрос, как говорят представители сектора, может восполнить потери лишь частично. Туристический и ресторанный бизнес Франции продолжает нести убытки, поскольку карантинные ограничения пока только ужесточают.
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