Как мама отблагодарила подростков за спасение дочки

Этот случай произошёл в штате Миссури в мае 2020 года. Подросток Эйден Кайл с друзьями плескался в притоке реки Кастор в городском парке. После дождя вода поднялась, затопило даже мост. Под ним находилась открытая водопропускная труба.

«Мы были в парке. Шёл дождь, вода переливалась через мост, и мы все плавали, плескались и веселились. Там была маленькая девочка, мы заметили, что она куда-то пропала», – вспоминает 11-летний Эйден. «Так случилось, что я уже второй раз вижу, как тонут», – рассказал мальчик. Поток воды затягивал малышку Кинсли Стюарт в водопропускную трубу.

«Я увидел её руку, поэтому прыгнул и ухватился за неё», – вспоминает Эйден. Однако течение было слишком сильным, Эйден не мог справиться один и попросил помощи у друга Исайи Рэндола. «Его засасывало вместе с ней, поэтому я прыгнул в воду, схватил её за руку, и мы потянули вместе, – рассказал Исайя. – Потом подоспели ещё два мальчика, и мы вчетвером смогли её вытащить».

Девочку отвезли в больницу. Там её осмотрели и отпустили домой. «Я была под водой с открытыми глазами. Я видела зелённую массу», – вспоминает она.

Мама девочки, Кейси Стюарт, решила сделать подарок подросткам, спасшим её дочь. Она работает в кафе. Кейси сказала, что ребята могут приходить в кафе и есть гамбургеры каждый день бесплатно. «Ваш поступок невозможно оценить никакими деньгами», – сказала она.

Городские власти планируют установить предупреждающие знаки или решётку над водопропускной трубой.