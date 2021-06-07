Нигерийские боевики сообщили о гибели лидера «Боко харам»

Погиб Абубакар Шекау – лидер нигерийской исламистской группировки «Боко харам», запрещённой в России. Об этом в..

Погиб Абубакар Шекау – лидер нигерийской исламистской группировки «Боко харам», запрещённой в России. Об этом в аудиозаписи сообщил главарь соперничающей террористической организации «Западноафриканская провинция Исламского государства», которая также запрещена в РФ.

Согласно этой информации, Шекау покончил с собой, приведя в действие взрывное устройство. Это произошло в мае после вооружённого столкновения между враждующими группировками.

За последние 12 лет сообщения о смерти лидера «Боко харам» звучали несколько раз. Но после них он вновь появлялся живым на видеозаписях.

В этот раз гибель Шекау подтвердила нигерийская разведка. Однако боевики из группировки «Боко харам» пока не прокомментировали сообщение о смерти своего главаря.

Организация «Западноафриканская провинция Исламского государства» пять лет назад откололась от «Боко харам», присягнув на верность запрещённому в России «Исламскому государству». Поводом для разногласий между боевиками послужили радикальные методы Шекау.

В 2014 году «Боко харам» похитила более 270 школьниц из города Чибок. Шекау тогда заявил, что девочки должны прекратить учёбу и выйти замуж. Примерно 100 школьниц до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти полагают, что некоторые из них погибли в плену.

Боевики «Боко харам» убили более 30 тысяч человек. Их террористическая деятельность также вынудила два миллиона мирных жителей покинуть дома и вызвала один из самых серьёзных гуманитарных кризисов в мире.

Политические аналитики считают, что смерть Шекау может остановить ожесточённое соперничество между группировками, и боевики «Боко харам» присоединятся к отколовшейся организации.

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