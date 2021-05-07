Нигерийские фотографы сделали 1000 фотопортретов для своих соотечественников

Фотография может породить разные чувства, но этот фотопортрет вызвал у нигерийки Хадизы только одно – бурную..

Фотография может породить разные чувства, но этот фотопортрет вызвал у нигерийки Хадизы только одно – бурную радость. Такой подарок 80-летняя женщина получает впервые. А сделали его местные фотографы.

Для Хадизы доброе послание в виде фотопортрета очень важно. Она говорит, что не радовалась с прошлого года после потери своего урожая.

[Хадиза Да’ан, жительница Абуджи]:

«Я очень довольна этой фотографией. И я знаю, что внуки будут смотреть на неё и говорить людям, что это их бабушка».

Теперь у Хадизы и других обладателей фотопортретов есть повод улыбнуться и подумать, что все сегодняшние неприятности когда-нибудь пройдут.

Фотографы побывали в бедных районах Абуджи и засняли на камеры более 1000 человек. Молодые профессионалы вставили фотографии в рамки, а также написали короткие послания с добрыми пожеланиями. Потом эти вдохновляющие подарки вручили тем, кого фотографировали.

[Сараджудин Абдуллатиф, фотограф]:

«Это творческая фотография. Она рассказывает хорошую историю об Африке, чтобы люди видели не только фото с насилием, которые размещают в Интернете».

В проекте участвовали более 100 фотографов, которых вдохновил основатель фонда под названием «Невозмутимая креативность».

[Байо Омобориово, основатель фонда «Невозмутимая креативность»]:

«Творчество – один из способов, которым можно объединить Нигерию, объединить Африку. Я никогда не слышал, чтобы творческие люди делили другу друга на тех, кто с Севера или Юга. В творческом процессе растворяешься так, что уже не помнишь, откуда родом».

Цель инициативы – поддержать людей и помочь им объединиться особенно теперь, когда из-за пандемии жизнь стала ещё сложнее.

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